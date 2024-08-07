陸軍年度重砲保養射擊 新竹、台中今明砲聲隆隆

國軍年度「重砲保養射擊操演」今、明兩天分別在新竹坑子口和台中番仔寮展開例行性實彈射擊訓練，以驗證火力協調機制與砲兵部隊射擊訓練成果，軍方表示，這次射擊演習有超過100門各式火砲參與，共將射擊超過300發砲彈。

據軍聞社報導，第三作戰區此次重砲保養射擊，計有M109A2、M109A5、M110A2自走砲及155榴牽引砲等各式火砲，合計105門，兩日規畫射擊294發，除驗證平時武器裝備維護狀況，同時展現國軍平日訓練成果；參演官兵們在「射指、測量、觀測、通信、砲班」配合下，以熟稔流暢的射擊程序，向目標區投射火力，完成此次實彈射擊操演。

第三作戰區表示，以熟練動作操作建制火砲，依想定狀況完成射擊任務，展現國軍秉持「處處皆戰場，時時做訓練」原則，不分晴雨晝夜，戮力戰備訓練，使官兵熟悉戰場環境及熟稔建制武器射擊，並驗證作戰機制及武器裝備效能，建構可恃的防衛戰力。