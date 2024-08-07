快訊

3分之2個台灣下雨！雙北等16縣市大雨特報 恐一路下到晚上

藍踢爆！綠代表團赴美與大麻CEO餐敘 該人涉兒童性虐待

馬斯克不准…特斯拉在台灣好市多只到今天！8月8日起停售

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸軍年度重砲保養射擊 新竹、台中今明砲聲隆隆

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國軍年度「重砲保養射擊操演」，分別在新竹坑子口和台中番仔寮展開實彈射擊。圖／軍聞社提供
國軍年度「重砲保養射擊操演」，分別在新竹坑子口和台中番仔寮展開實彈射擊。圖／軍聞社提供

國軍年度「重砲保養射擊操演」今、明兩天分別在新竹坑子口和台中番仔寮展開例行性實彈射擊訓練，以驗證火力協調機制與砲兵部隊射擊訓練成果，軍方表示，這次射擊演習有超過100門各式火砲參與，共將射擊超過300發砲彈。

據軍聞社報導，第三作戰區此次重砲保養射擊，計有M109A2、M109A5、M110A2自走砲及155榴牽引砲等各式火砲，合計105門，兩日規畫射擊294發，除驗證平時武器裝備維護狀況，同時展現國軍平日訓練成果；參演官兵們在「射指、測量、觀測、通信、砲班」配合下，以熟稔流暢的射擊程序，向目標區投射火力，完成此次實彈射擊操演。

第三作戰區表示，以熟練動作操作建制火砲，依想定狀況完成射擊任務，展現國軍秉持「處處皆戰場，時時做訓練」原則，不分晴雨晝夜，戮力戰備訓練，使官兵熟悉戰場環境及熟稔建制武器射擊，並驗證作戰機制及武器裝備效能，建構可恃的防衛戰力。

另外，中部第五作戰區今、明兩天也在台中番仔寮實施重砲保養射擊，今天共計M109A2自走砲18門實施射擊，除驗證平時武器裝備維護狀況，同時展現國軍的防衛戰力。

國軍年度「重砲保養射擊操演」，分別在新竹坑子口和台中番仔寮展開實彈射擊。圖／軍聞社提供
國軍年度「重砲保養射擊操演」，分別在新竹坑子口和台中番仔寮展開實彈射擊。圖／軍聞社提供
國軍年度「重砲保養射擊操演」，分別在新竹坑子口和台中番仔寮展開實彈射擊。圖／軍聞社提供
國軍年度「重砲保養射擊操演」，分別在新竹坑子口和台中番仔寮展開實彈射擊。圖／軍聞社提供

國軍 實彈 機制

延伸閱讀

長榮航空歡迎「台灣之光」回家　機長廣播獲旅客迴響

珠海製子彈獲讚「世界最好」 助中國選手射下奧運金牌

高顏值國手讓人發瘋！朴寶劍「奧運拳擊帥炸天」金所炫化身金牌射擊女神，劇照真到嚇壞人

巴黎奧運／長榮航空歡迎「台灣之光」回家 機長溫馨廣播旅客熱烈掌聲

相關新聞

中共「聯合戰備警巡」揭仲：對台練兵意圖值得注意

中共軍機艦一周內連續發動兩波「聯合戰備警巡」，恰巧8月中下旬我方海空軍將進行飛彈實彈射擊，是否有針對性或關聯性？軍事專家...

獨／中科院劍影專案系統測試實體首曝光 本周實彈射擊

中科院「劍影專案」研發「海劍羚」防空飛彈，本周將在高雄艦（LCC-1）上進行實彈射擊，測試中裝設在艦艉的獨立型12聯裝發...

陸軍年度重砲保養射擊 新竹、台中今明砲聲隆隆

國軍年度「重砲保養射擊操演」今、明兩天分別在新竹坑子口和台中番仔寮展開例行性實彈射擊訓練，以驗證火力協調機制與砲兵部隊射...

部隊鍋 EP179｜台灣軍事記者跑去看新加坡國慶 他們如何凝聚國家意識？

從2010年第一次跑中華民國的國慶新聞，到了2024年總算難得有機會去看看別人的國慶長怎麼樣。 新加坡在8月9日迎來建國59周年，將會在政府大廈大草場（the Padang）舉行國慶慶典（NDP）。部隊鍋透過管道取得了第二次預演（Preview 2）門票，這集就來分享新加坡國慶預校的現場觀察和觀禮的心得。

一周內兩次「聯合戰備警巡」 44中共機艦出海繞台活動

中共軍方一周內連續發動兩波聯合戰備警巡，軍方公布最新中共解放軍台海周邊海空動態，從昨天到今天共計44架、艘次中共機艦繞台...

影／台中海岸重砲射擊震憾 民眾1公里外觀看對國軍有信心

國防部表示，昨天傍晚起，陸續偵獲中共軍機和無人機共21架次出海，其中18架次逾越中線和延伸線，國軍嚴密掌握；陸軍十軍團今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。