中共「聯合戰備警巡」揭仲：對台練兵意圖值得注意

中共軍機艦一周內連續發動兩波「聯合戰備警巡」，恰巧8月中下旬我方海空軍將進行飛彈實彈射擊，是否有針對性或關聯性？軍事專家指出，中共「聯合戰備警巡」從今年113大選後，平均每個月實施3-4次，已經傾向常態化，相較於「聯合利劍」等軍演，聯合戰備警巡通常政治針對性不明顯，但是對台練兵的軍事意圖卻值得注意。

國防安全研究院副研究員舒孝煌認為，對岸動作有一定的政治用意，不過更重要還是對岸練兵的意味濃厚。尤其繞島演練越多，除了讓飛行員更熟悉長途飛行的導航、通訊等能力外，近期可見電戰機、無人機出動繞台，可能藉著機上攜帶的偵測莢艙對我方偵察，尤其可能針對我方海鋒、防空飛彈等部隊在東部的機動布署狀況，或許也會運用長程無人機作為巡弋飛彈等長程武器的目標獲得、前觀和導控之用。

舒孝煌並指出，4月以來，共機有多次整批直衝越過海峽中線的動作，似乎在演練突穿並發射武器等對台空中作戰的技巧，這些都值得我方注意。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲則認為，中共機艦「聯合戰備警巡」從今年113大選後，平均每個月實施3-4次，已經傾向常態化。

他認為，「聯合利劍」等有名稱的演習，通常發布及展開演習的時機有較高針對性，具有明顯政治用意；然而「聯合戰備警巡」通常採無預警方式下達，政治動作較不明顯，但軍事上對台練兵的針對性更強。不過他認為，和我方即將展開的武器實彈射擊不一定有關聯性或針對性。

揭仲指出，聯合戰備警巡往往是無預警下令，看似要讓對台部隊熟悉戰時的戰術位置，他並舉例，中共直升機從七月開始，出現在台灣海峽的次數明顯增加，從7月1日到8月6日共12天，但6日這天是首次在台灣海峽當面出動直升機參加機艦聯合戰備警巡，他懷疑是陸航直升機出海演練，演練課目可能與聯合登島作戰或海峽島嶼突擊作戰有關。

揭仲並說，8月6日在台海、西南與東南空域都有夜間演訓，尤其西南與西南至東南這二股，感覺是一個體系化打擊機群的演練。他提醒，下半年陸續進入中共戰區級演訓的高峰期，應該觀察共軍出海演訓的頻率、強度是否也配合提升。