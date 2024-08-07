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獨／中科院劍影專案系統測試實體首曝光 本周實彈射擊
中科院「劍影專案」研發「海劍羚」防空飛彈，本周將在高雄艦（LCC-1）上進行實彈射擊，測試中裝設在艦艉的獨立型12聯裝發射單位本體，首度曝光。
高雄艦是海軍借給中科院實施各型國造海基防空雷達、相位陣列雷達、飛彈、發射系統的「國產武器系統測試平台艦」。船舯近期又增設一種外界不曾目擊的電子反反制實驗裝備。
劍影專案已自去年實施鑑定測試至今，曾延長結案年度，專案研發的「台版海公羊」的「海劍羚」近程防空飛彈，採用改良的劍一防空飛彈，傳以迅聯戰系導引。高雄艦艉曝光的海劍羚發射單位，屬裝設在小型艦艇的獨立12聯裝型，中科院搭配系統開發的小型主動相位陣列雷達以及光電感測系統清晰可辨。本周系統測試結果將是軍方採用與否的關鍵，全案將在今年底結案。
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