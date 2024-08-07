快訊

桃園民眾凱道抗議SRF 藍嗆：燒垃圾發電要觀音都得肺腺癌？

汽車庫存爆量！新車堆積如山 到底買家在哪裡？

台股暴力反彈 創歷史收盤最高漲點 上揚794點收21,295點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／中科院劍影專案系統測試實體首曝光 本周實彈射擊

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
「國產武器系統測試平台艦」高雄艦近期被目擊船舯裝設某種電子反反制測試裝備。圖/讀者周民孝提供
「國產武器系統測試平台艦」高雄艦近期被目擊船舯裝設某種電子反反制測試裝備。圖/讀者周民孝提供

中科院「劍影專案」研發「海劍羚」防空飛彈，本周將在高雄艦（LCC-1）上進行實彈射擊，測試中裝設在艦艉的獨立型12聯裝發射單位本體，首度曝光。

高雄艦是海軍借給中科院實施各型國造海基防空雷達、相位陣列雷達、飛彈、發射系統的「國產武器系統測試平台艦」。船舯近期又增設一種外界不曾目擊的電子反反制實驗裝備。

劍影專案已自去年實施鑑定測試至今，曾延長結案年度，專案研發的「台版海公羊」的「海劍羚」近程防空飛彈，採用改良的劍一防空飛彈，傳以迅聯戰系導引。高雄艦艉曝光的海劍羚發射單位，屬裝設在小型艦艇的獨立12聯裝型，中科院搭配系統開發的小型主動相位陣列雷達以及光電感測系統清晰可辨。本周系統測試結果將是軍方採用與否的關鍵，全案將在今年底結案。

高雄艦艉曝光的海劍羚發射單位，屬裝設在小型鍵艇的12聯裝型，中科院開發的小型主動相位陣列雷達以及光電感測系統清晰可辨。圖/讀者周民孝提供
高雄艦艉曝光的海劍羚發射單位，屬裝設在小型鍵艇的12聯裝型，中科院開發的小型主動相位陣列雷達以及光電感測系統清晰可辨。圖/讀者周民孝提供

中科院 國軍 飛彈

延伸閱讀

碳費子法 三大爭點

華碩元宇宙參展 ABS 2024 揭曉 Sparkle 獎池與 ROG 專案

緩解輸液缺口 專案輸入加國產累計分配446.91萬袋

官洩天弓4型反彈道防空飛彈 實測完成雙彈攔截彈道飛彈

相關新聞

獨／中科院劍影專案系統測試實體首曝光 本周實彈射擊

中科院「劍影專案」研發「海劍羚」防空飛彈，本周將在高雄艦（LCC-1）上進行實彈射擊，測試中裝設在艦艉的獨立型12聯裝發...

部隊鍋 EP179｜台灣軍事記者跑去看新加坡國慶 他們如何凝聚國家意識？

從2010年第一次跑中華民國的國慶新聞，到了2024年總算難得有機會去看看別人的國慶長怎麼樣。 新加坡在8月9日迎來建國59周年，將會在政府大廈大草場（the Padang）舉行國慶慶典（NDP）。部隊鍋透過管道取得了第二次預演（Preview 2）門票，這集就來分享新加坡國慶預校的現場觀察和觀禮的心得。

一周內兩次「聯合戰備警巡」 44中共機艦出海繞台活動

中共軍方一周內連續發動兩波聯合戰備警巡，軍方公布最新中共解放軍台海周邊海空動態，從昨天到今天共計44架、艘次中共機艦繞台...

影／台中海岸重砲射擊震憾 民眾1公里外觀看對國軍有信心

國防部表示，昨天傍晚起，陸續偵獲中共軍機和無人機共21架次出海，其中18架次逾越中線和延伸線，國軍嚴密掌握；陸軍十軍團今...

影／國軍實施重砲保養射擊 砲聲隆隆場面壯觀

轟轟聲作響，場面震憾! 國軍陸軍十軍團今天在台中番仔寮陣地實施「重砲保養射擊」項目，使用射擊武器有12門M110A2、1...

5年擴兵6萬人的兵力結構調整恐失敗？能否借鏡美日新招

國防部未來5年計畫擴軍6萬人，但學者卻表示，基層部隊的工作壓力恐怕會讓「強化全民國防兵力結構調整方案」落入「出師未捷身先死」的處境。 其實，美國、日本、澳洲也遭遇募兵不足問題，但各國武裝部隊極力導入新的造兵概念，大量發展無人機、地面無人載具、無人艦外，以更少的人力支持用兵需求。這凸顯出未來透過科技降低人力需求與負擔的趨勢。除此之外，本篇文章同時提供其他思考方向，值得同樣少子化的我國參考。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。