獨／中科院劍影專案系統測試實體首曝光 本周實彈射擊

中科院「劍影專案」研發「海劍羚」防空飛彈，本周將在高雄艦（LCC-1）上進行實彈射擊，測試中裝設在艦艉的獨立型12聯裝發射單位本體，首度曝光。

高雄艦是海軍借給中科院實施各型國造海基防空雷達、相位陣列雷達、飛彈、發射系統的「國產武器系統測試平台艦」。船舯近期又增設一種外界不曾目擊的電子反反制實驗裝備。