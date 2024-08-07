一周內兩次「聯合戰備警巡」 44中共機艦出海繞台活動

中共軍方一周內連續發動兩波聯合戰備警巡，軍方公布最新中共解放軍台海周邊海空動態，從昨天到今天共計44架、艘次中共機艦繞台。其中31架共機跨越海峽中線在北部、中部、西南及東部空域活動。國防部重申，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部昨晚公布中共再次發動聯合戰備警巡，大批中共機艦配合出海活動；國防部今天公布最新中共解放軍台海周邊海空域動態，從昨（6）日清晨到今（7）日清晨6時為止，共計偵獲共機36架次、共艦8艘次持續在台海周邊活動，其中31架次共機跨越海峽中線在北部、中部、西南和東部空域活動。

根據軍方公布的航跡圖，從昨日清晨到深夜11時為止，有15架次共軍主、輔戰機、無人機及直升機在台海中線邊緣沿線活動，其中12架次曾跨越中線，分別接近至基隆北方約36浬；並有共機繞經西南空域及鵝鑾鼻南方至台灣東南部空域，同時到昨天晚間為止，有中共主戰機、直升機計5架次在東南空域活動，距離鵝鑾鼻西北方約33浬。

同時到昨天深夜為止，有中共主、輔戰機、直升機和無人機計12架次在西南空域活動，最近距離鵝鑾鼻西南約37浬。另外有中共主、輔戰機各2架次，在台灣北方出沒，最近時接近基隆北方約93浬。