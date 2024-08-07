快訊

特斯拉好康開賣馬斯克氣炸「取消不准賣」！台灣好市多回應了

李洋凱旋歸國透露退役後想選羽協理事長 最快時間點曝

提早退休轉私校 2校長告白：搏事業第二春揮灑熱情

國防部：共機31架次逾海峽中線 最近距基隆約36浬

中央社／ 台北7日電

國防部今天表示，昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機36架次，其中逾越台灣海峽中線及進入北部、中部、西南、東部空域31架次，並偵獲共艦8艘次，總計中共44機艦持續在台海周邊活動，部分共機距離基隆約36浬。

國防部公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天上午7時35分至晚間11時5分，在台灣海峽空域偵獲中共15架次主、輔戰機、無人機及直升機，其中12架次逾越海峽中線，部分共機距離基隆約36浬，另一部分逾越海峽中線的共機飛行至台灣西南、東部空域，國軍於昨天上午7時4分至晚間9時13分在東部空域偵獲5架次主戰機及直升機，距離鵝鑾鼻約33浬。

國軍於昨天上午7時47分至晚間11時45分，在台灣西南空域偵獲12架次主、輔戰機、無人機及直升機，最近距離鵝鑾鼻約37浬；另於昨天上午9時6分至中午12時11分，在台灣防空識別區內的北部空域偵獲2架次主戰機，距離基隆約93浬，另於昨間晚間6時6分至晚間9時48分，在台灣防空識別區外的北部空域，偵獲2架次輔戰機。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

中共 台海 戰機 解放軍

延伸閱讀

1周2次擾台！18共機闖中線4路包圍 我飛彈準備好了

共軍「聯合戰備警巡」又來攪局 傍晚起28架次共機出海

31中共機艦出海 艦載直升機東部外海再現蹤

28中共機艦出海擾台 最近距鵝鑾鼻37浬

相關新聞

一周內兩次「聯合戰備警巡」 44中共機艦出海繞台活動

中共軍方一周內連續發動兩波聯合戰備警巡，軍方公布最新中共解放軍台海周邊海空動態，從昨天到今天共計44架、艘次中共機艦繞台...

影／台中海岸重砲射擊震憾 民眾1公里外觀看對國軍有信心

國防部表示，昨天傍晚起，陸續偵獲中共軍機和無人機共21架次出海，其中18架次逾越中線和延伸線，國軍嚴密掌握；陸軍十軍團今...

影／國軍實施重砲保養射擊 砲聲隆隆場面壯觀

轟轟聲作響，場面震憾! 國軍陸軍十軍團今天在台中番仔寮陣地實施「重砲保養射擊」項目，使用射擊武器有12門M110A2、1...

5年擴兵6萬人的兵力結構調整恐失敗？能否借鏡美日新招

國防部未來5年計畫擴軍6萬人，但學者卻表示，基層部隊的工作壓力恐怕會讓「強化全民國防兵力結構調整方案」落入「出師未捷身先死」的處境。 其實，美國、日本、澳洲也遭遇募兵不足問題，但各國武裝部隊極力導入新的造兵概念，大量發展無人機、地面無人載具、無人艦外，以更少的人力支持用兵需求。這凸顯出未來透過科技降低人力需求與負擔的趨勢。除此之外，本篇文章同時提供其他思考方向，值得同樣少子化的我國參考。...

天候不佳、跑道濕滑 管碧玲取消登太平島

海委會主委管碧玲原訂昨天偕同人事行政總處人事長蘇俊榮、數位發展部長黃彥男，搭空軍C-130運輸機飛往太平島視察。但海巡署...

嘉義基地周六開放 雷虎AT-3最後一舞

國軍今年唯一一場基地營區開放活動，八月十日將在嘉義空軍基地舉行，軍方昨天進行第一次全兵力預演，包括雷虎特技小組演出編隊特...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。