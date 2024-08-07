國防部：共機31架次逾海峽中線 最近距基隆約36浬

國防部今天表示，昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機36架次，其中逾越台灣海峽中線及進入北部、中部、西南、東部空域31架次，並偵獲共艦8艘次，總計中共44機艦持續在台海周邊活動，部分共機距離基隆約36浬。

國防部公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天上午7時35分至晚間11時5分，在台灣海峽空域偵獲中共15架次主、輔戰機、無人機及直升機，其中12架次逾越海峽中線，部分共機距離基隆約36浬，另一部分逾越海峽中線的共機飛行至台灣西南、東部空域，國軍於昨天上午7時4分至晚間9時13分在東部空域偵獲5架次主戰機及直升機，距離鵝鑾鼻約33浬。

國軍於昨天上午7時47分至晚間11時45分，在台灣西南空域偵獲12架次主、輔戰機、無人機及直升機，最近距離鵝鑾鼻約37浬；另於昨天上午9時6分至中午12時11分，在台灣防空識別區內的北部空域偵獲2架次主戰機，距離基隆約93浬，另於昨間晚間6時6分至晚間9時48分，在台灣防空識別區外的北部空域，偵獲2架次輔戰機。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。