國防預算6470億新高 賴總統：有決心提升自我防衛能力

114年度中央政府總預算案已籌編完成，行政院依例於今下午向賴清德總統報告編列情形。其中，國防總體預算，包括基金與特別預算再創新高，達到6470億元。賴總統表示，「我們有決心提升自我防衛能力，跟民主夥伴加強合作，確保和平與繁榮。」

賴總統聽取完政院報告後表示，114年度總預算，歲入3兆1534億元和歲出3兆1325億元都再創新高。整體預算的安排，秉持「量入為出」的原則，歲入歲出賸餘209億元，這是109年度編列平衡預算後，第一次編列總預算賸餘。另外，總預算實質並未舉債，預估累計債務餘額比率也會下降，而且還債金額達到1415億元，是24年來最高。這顯示出政府不僅嚴守財政紀律，更提升財政韌性，落實財政健全。

賴總統說，在總預算中，以社會福利支出最高，其次是教科文支出，第三高是經濟發展支出，第四高是國防預算支出。其中，長照整體預算再創新高，相較今年度增加51億元，達到927億元，來因應台灣明年邁入「超高齡社會」的挑戰。

賴總統表示，推動「0-6歲國家一起養 2.0」，也增加41億元，達到1082億元，除了推動公幼平日延長照顧，以及寒暑假加托服務等措施，也增列了就學補助和調整幼兒園師生比方案的經費，來繼續照顧下一代，也給家長更多的支持。

在增強國防上，賴總統說，國防的總體預算，包括基金與特別預算，也再創新高，達到6470億元。

賴總統表示，政府也編列預算，協助中小企業加速數位轉型，並且全力發展「五大信賴產業」，也就是半導體、人工智慧、軍工、安控以及次世代通訊等產業，尤其投注了更多資源，促進AI創新應用，讓台灣能夠掌握前瞻科技，成為「人工智慧島」，帶動整體經濟發展。

賴總統說，而在邁向2050淨零轉型上，相關預算首度突破1千億元，來落實各項關鍵戰略行動，持續提升台灣的國際競爭力。

對於國人關切的詐騙問題，賴總統說，打詐經費比今年度大約增加4.8倍，來精進運用網路科技，並且強化各項打詐措施。政府也推動「永續提升人行安全計畫」，來改善道路品質和人行空間，打造「以人為本」的用路環境。

賴總統表示，在解決居住問題上，總預算特別增列撥補住宅基金，興辦社會住宅及住宅補貼200億元，預計明年租金補助可以由現在的50萬戶，提高到75萬戶。

賴總統說，為了打造「健康台灣」，我們推動「健康台灣深耕計畫」以及「第五期國家癌症防治計畫」，並且規劃成立「癌症新藥基金」。另外，政府也新增「健保財務協助方案」，包括實施「三班護病比獎勵」、「護理人員輪值夜班獎勵」以及推動「提升醫療院所智慧化資訊機制」，希望能夠減輕醫事人員的負擔，確保健保永續經營，提供國人更優質的醫療環境。

賴總統表示，明年度中央將投注更多資源，來支持地方進行各項建設。整體公共建設計畫預算，包括總預算、前瞻和基金預算，總金額達到6471億元，比今年度增加11.5%。特別是因應「凱米」颱風災情，整體治水預算立即調整，再增列115億元，達到551億元，比今年度增加159億元、約增加40.4%，更展現出面對氣候變遷的威脅，中央支持地方治水的決心。

此外，賴總統說，對於南北科技發展的兩大重要計畫，一是「智慧科技大南方產業生態系推動方案」，另一是「桃竹苗大矽谷推動方案」，政府都大力支持，來提升台灣整體科技實力，也為各縣市帶來產業發展和優質就業的新機會。

賴總統表示，在明年度總預算中，中央對地方一般性的補助款，首次超過2500億元，相較於今年度增加199億元。統籌分配稅款也增加696億元，比過往還多，中央持續擴大挹注財源改善地方財政。

賴總統表示，這次總預算案的意義和方向，並且涵蓋了眾多展望未來、照顧全民的計畫，希望朝野政黨能夠予以支持。他也要請行政團隊要讓社會大眾能夠了解總預算案的籌編內容以及政府的施政規劃，並且務必讓有限資源發揮最大效益。