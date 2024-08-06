嘉義基地開放預演 雷虎AT-3「最後一舞」熱鬧登場

國軍今年唯一一場基地營區開放活動，8月10日周六將在嘉義空軍基地舉行，軍方今天將進行第一次全兵力預演，包括雷虎特技小組將進行編隊特技表演，3種主力戰機也將演練單機性能展示，空軍救護隊也將首度演練戰場搜救科目。

空軍嘉義基地開放今天舉行第一次全兵力預演，同時也開放嘉義基地官兵家屬、鄰近學校機關團體進場參觀，雷虎小組以7架AT-3教練機進行編隊特技操演，三型主力戰機也進行單機性能展示，不過由於受到嘉義上空雲層影響，操演科目有部分刪減，空軍表示，10日開放當天如果天氣滿足能見度6000公尺、雲高6000呎的放行標準，就可演出「甲案」的全套立體科目。

去年清泉崗基地開放預演曾經引擎尾管噴火引發虛驚的經國號1427號機，經修復後今年再次擔綱單機特技演出，今年也是第二次擔任經國號單機展示飛行官的徐偉育少校表示，修復後的1427操作順暢、一切正常。

由於空軍飛訓部即將換裝勇鷹高教機，今年可能將是雷虎小組AT-3教練機最後一次在空軍基地營區開放眼出，雷虎小組領隊劉世鈞中校表示，小組成員目前仍舊維持訓練，一切由高層來規劃執行。

另一方面，俗稱海鷗部隊的空軍救護隊也以2架UH-60M直升機首次操演「戰場搜救」科目，以雙機交互掩護方式沿地貌低空飛行前進，抵達目標區後，長機以定點滯空吊掛放下搜救隊員，另一架僚機則以長機為圓心盤旋掩護，當搜救隊員帶著待救者由直升機吊起後，兩機再次以交互掩護隊形脫離返航。

除了動態演出外，三軍也展出各型軍機、阿帕契攻擊直升機和愛國者飛彈等總計27種空地武器裝備。為了因應炎炎夏日，軍方也在多座棚廠內設置休息區，並調來大型空調機以因應正式開放日的人潮，棚廠內同時展出介紹4聯隊歷史的陳列區，並請來嘉義志航國小的小朋友擔任「小小說明官」，介紹4聯隊及前身第4大隊參與八一四筧橋空戰和台海戰役的歷史。