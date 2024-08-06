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國防部：共機21機艦台海周邊活動 最近距鵝鑾鼻59浬

中央社／ 台北6日電

國防部今天表示，昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機12架次，其中逾越台灣海峽中線及進入西南、東部空域6架次，並偵獲共艦9艘次，總計中共21機艦持續在台海周邊活動，部分共機距離鵝鑾鼻約59浬。

國防部公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天上午7時58分至晚間9時4分，在台灣海峽空域偵獲中共8架次主、輔戰機及直升機，其中2架次逾越海峽中線，部分共機距離鵝鑾鼻約166浬。

國軍於昨天上午8時12分至下午4時28分，在台灣西南空域偵獲3架次主戰機及直升機，最近距離鵝鑾鼻約59浬；另於昨天下午4時33分至下午7時0分，在台灣東部空域偵獲1架次直升機，距離鵝鑾鼻約105浬。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

中共 台海 國防部 戰機 解放軍

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