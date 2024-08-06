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暌違6年空軍嘉義基地周末開放未演先轟動 資深航迷提供看點

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
空軍嘉義基地第四聯隊2021年首支升級接裝F-16V BLK20型戰機，暌違6年，基地周末開放，未演先轟動，基地最近空中演練，吸引航迷提前在基地外觀賞，大呼過癮。圖／航迷提供
空軍嘉義基地第四聯隊2021年首支升級接裝F-16V BLK20型戰機，暌違6年，基地周末開放，未演先轟動，基地最近空中演練，吸引航迷提前在基地外觀賞，大呼過癮。圖／航迷提供

空軍嘉義基地第四聯隊2021年首支升級接裝F-16V BLK20型戰機，暌違6年，基地周末開放，在兩岸關係緊張此時，全民國防意識提高，基地開放未演先轟動，1500個車位被預訂一空，軍方啟動接駁車；資深航迷說，這次開放有4大看點，包括F-16第9任特技教官將表演高難度飛行戰；雷虎特技小組可能以AT-3教練機操演「最後一舞」；雙架黑鷹直升機演出；幻象雙座戰機特技表演。

基地開放，讓航迷及民眾期待，開放前，網路流傳特技教官飛行戰技影片，搭配字幕說明第9任特技教官即將產生，展示F-16 DEMO特技小組最新成果及技術，影片可見1架戰機空中表演高難度9Ｇ轉彎、垂直鑽升、副翼繞3圈、側飛、螺旋下降、4點滾等。

航迷說，嘉義基地是今年唯一一場營區開放活動，由於空軍逐步全面換裝新一代勇鷹高教機，今年可能是雷虎特技小組最後一年以AT-3教練機進行操演，為長達35年特技演出畫下句點。雷虎小組為這最後一支舞製作的紀念臂章，近期曝光。

雷虎小組不只特技酷炫，紅、藍、白三色彩煙，讓人印象深刻；機尾噴出煙幕畫出圖形，彩煙噴煙用柴油、滑油、染劑調配好，經柴油貫通機後，打入噴煙油箱裡，飛行員按鈕煙就噴出來，利用尾管熱流，將噴煙油汽化掉。

基地最近空中演練，吸引航迷提前在基地外觀賞，大呼過癮，資深航迷說，特技表演就是空中戰力展示，飛行表演以2馬赫超音速飛行，伴隨音爆聲，如同跑車在地面上急速行進煞停等表演，飛行員將戰機性能發揮得淋漓盡致。營區開放將有F16、幻象、IDF等現役主力戰機表演，建議參觀民眾做好防曬準備，身上勿帶容易被風吹走的塑膠袋等物品，以免被風吹到跑道，影響戰機起降安全。

空軍嘉義基地第四聯隊2021年首支升級接裝F-16VBLK20型戰機，暌違6年，基地周末開放，未演先轟動，基地最近空中演練，吸引航迷提前在基地外觀賞，大呼過癮。圖／航迷提供
空軍嘉義基地第四聯隊2021年首支升級接裝F-16VBLK20型戰機，暌違6年，基地周末開放，未演先轟動，基地最近空中演練，吸引航迷提前在基地外觀賞，大呼過癮。圖／航迷提供
空軍嘉義基地第四聯隊2021年首支升級接裝F-16V BLK20型戰機，暌違6年，基地周末開放，未演先轟動，基地最近空中演練，吸引航迷提前在基地外觀賞，大呼過癮。圖／航迷提供
空軍嘉義基地第四聯隊2021年首支升級接裝F-16V BLK20型戰機，暌違6年，基地周末開放，未演先轟動，基地最近空中演練，吸引航迷提前在基地外觀賞，大呼過癮。圖／航迷提供
今年可能是雷虎特技小組最後一年以AT-3教練機進行操演，為長達35年特技演出畫下句點。圖／航迷提供
今年可能是雷虎特技小組最後一年以AT-3教練機進行操演，為長達35年特技演出畫下句點。圖／航迷提供
空軍嘉義基地第四聯隊2021年首支升級接裝F-16V BLK20型戰機，暌違6年，基地周末開放，未演先轟動，基地最近空中演練，吸引航迷提前在基地外觀賞，大呼過癮。圖／航迷提供
空軍嘉義基地第四聯隊2021年首支升級接裝F-16V BLK20型戰機，暌違6年，基地周末開放，未演先轟動，基地最近空中演練，吸引航迷提前在基地外觀賞，大呼過癮。圖／航迷提供

F-16V 戰機 教官

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