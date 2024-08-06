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嘉義空軍基地周六開放 今舉行全兵力預演

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國軍今年唯一一場基地營區開放活動，周六將在嘉義空軍基地舉行，軍方今天進行全兵力預演。記者李人岳／攝影
國軍今年唯一一場基地營區開放活動，周六將在嘉義空軍基地舉行，軍方今天進行全兵力預演。記者李人岳／攝影

國軍今年唯一一場基地營區開放活動，8月10日周六將在嘉義空軍基地舉行，軍方今天將進行第一次全兵力預演，包括雷虎特技小組將進行編隊特技表演，3種主力戰機也將演練單機性能展示，空軍救護隊也將首度演練戰場搜救科目。

嘉義空軍基地周六將舉行營區開放活動，軍方將展出各型軍機和愛國者飛彈等總計27種空地武器裝備。今年開放的節目特色，除了F-16、幻象2000單機性能展示分別由新任特技飛官擔綱外，海鷗部隊也將演練「戰場搜救」科目。

另外，由於空軍新式勇鷹高教機陸續交機服役，今年可能將是已經服役35年的雷虎小組AT-3教練機最後一年演出，也使得今年的營區開放活動格外受到矚目。

軍方從今年起將營區開放場次縮減為一年1場，國防部表示，考量敵情威脅以及國軍戰訓任務，爾後將每3年由各軍種會輪辦一次。

嘉義 國軍 空軍

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