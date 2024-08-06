玉山艦南沙首航 管碧玲今登太平島

去年六月成軍的海軍玉山級船塢運輸艦玉山軍艦，昨天在成功級艦陪同巡航下，抵達太平島，完成南沙首航，同行還有執行「碧海專案」的海巡署巡防救難艦嘉義艦。據證實，海委會主委管碧玲今天將搭乘空軍C-130運輸機飛往太平島，視導完工碼頭輔助設施及防務。這是賴政府首度派遣中央部會官員登島視察。

海委會昨向本報證實，管碧玲今將偕同人事行政總處人事長蘇俊榮及數位發展部長黃彥男登太平島，目的是慰問島上官兵及頒發加菜金，表達關懷嘉勉及肯定之意，並期許官兵堅守崗位。海委會規畫今天發布新聞稿對外說明。

蔡英文政府時期，曾於二○一六年由當時內政部長葉俊榮及海巡署長李仲威，與高雄市副市長陳金德、關注氣候變遷議題的專家學者，一同搭機前往太平島。此後因美方關注南海情勢，就未曾再派中央部會官員登島。國防部長顧立雄昨天曾先視察將執行官員運送任務的空軍屏東基地與機隊。

對於玉山艦等艦艇航抵太平島與空軍派機事宜，國防部昨表示，依業管權責執行赴南沙太平島訪察人員安全查核及機務兵力派遣等事宜；針對訪察目的、參與人員及相關行程等，為申請單位公務資訊，國防部沒有說明。

去年中成軍的玉山軍艦，昨首度航抵太平島，但因新建碼頭沒有拖船協助靠泊，對進港航路也陌生，仍然泊於碼頭外海域，但藉由隨船的數艘新型機械化登陸艇（LCM），泊進經整建的碼頭。據了解，玉山艦此行是為太平島補給運載彈藥，並將島上年久因潮濕失修或射擊不發的壞損彈藥、武器裝備載運回台整修。而海巡新型救難艦嘉義艦，則是提前於本月三日載運隨行官員、人員與相關設施抵達太平島，順利泊進太平碼頭。

玉山軍艦有兩棲作戰性能，能起降反潛直升機，艦上配備野戰醫院設施；四千噸級的嘉義艦也有相同等級的醫療設施，當局營造我在南海具人道救援指標的意味明顯。但包括成功級艦在內三艘軍警艦艇齊聚太平島，仍是島上罕見。

數位發展部今年四月表示，在太平島上正式開通SES中軌衛星訊號，中華電信也啟用島上Wi-Fi與行動網路服務，總傳輸頻寬可達25Mbps，通訊綜合效能約為之前的三點九倍，提供駐紮太平島海巡署官兵使用，推測這是黃彥男同行的原因。人事長則可能是實地考察官員服勤現況，作為未來增加東南沙官兵加給參考。