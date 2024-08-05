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漢光演習加碼救災 軍友社榮譽理事長李棟樑慰問高雄駐軍

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
凱米颱風襲台，陸軍八軍團官兵協助山區居民預防撤離。圖/軍聞社
凱米颱風襲台，陸軍八軍團官兵協助山區居民預防撤離。圖/軍聞社

強烈颱風凱米襲台，西南氣流引進的豪雨，在南部縣市造成災害。國軍為此中止進行中的漢光40號演習，各部隊轉為投入災害防救，部分單位至今仍派出官兵，協助地方民眾家園復舊。中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑，今天到負責南部守備的第四作戰區，慰問高雄林園區的海軍陸戰隊99旅，以及大樹區的陸軍43砲兵指揮部。敬軍團捐贈慰問金與飲料、速食麵等物資，李棟樑並且向在場官兵一一致贈小禮物。

海軍陸戰隊99旅表示，該旅執行凱米颱風的災害防救及災後救援，總計出動372人次。陸軍八軍團政戰主任龔瓊玉少將說，從7月24日颱風接近開始，截至上周五（8月2日）為止，作戰區轄內陸、海、空、後備、憲兵等共計29個單位，官兵執行預防撤離、沙包堆疊、災後復原、養殖場死亡禽畜清運、沙灘腐肉清運、抽水、物資運送、災後消毒、落石清理、道路搶通等事項，總共派遣兵力概為4221人次。目前大部分部隊已經恢復原先任務，不過軍團所屬54工兵群與39化學兵群，仍派出人員協助地方，執行山坡地整理加固、環境清潔消毒等任務。

凱米颱風襲台，陸軍564旅派員在高雄田寮區協助清理倒伏斷裂的路樹。圖/軍聞社
凱米颱風襲台，陸軍564旅派員在高雄田寮區協助清理倒伏斷裂的路樹。圖/軍聞社
軍友社榮譽理事長李棟樑（右），5日慰問陸戰隊99旅參與凱米颱風救災的官兵。圖/軍聞社
軍友社榮譽理事長李棟樑（右），5日慰問陸戰隊99旅參與凱米颱風救災的官兵。圖/軍聞社

凱米颱風 災後 陸軍

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