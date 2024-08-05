美軍擬建設澳洲小島 學者：大陸一半石油進口的咽喉點

澳洲的印度洋偏遠島嶼「科克斯群島」由於靠近中國石油進口的咽喉點，名列美軍潛在建設地點之一，而地緣政治學者指出，這個群島對美國嚇阻中國襲擊台灣至關重要。

路透社報導，澳洲的科克斯群島（Cocos Islands）與菲律賓、東帝汶、巴布亞紐幾內亞並列美國「太平洋嚇阻倡議」（Pacific Deterrence Initiative）預期進行建設計畫的地點，這項倡議旨在強化美國兵力態勢與基礎設施以對抗中國。

科克斯群島人口600人，位於澳洲本土以西3000公里，澳洲國防軍（Australian Defence Force）稱它是澳方在印度洋執行海洋監控行動的關鍵地點，而中國正在印度洋增加潛艦活動。

美國海軍設施工程系統司令部太平洋分部（

NAVFAC Pacific）發言人透過電子郵件回覆路透社：「這些計畫可能會、也可能不會針對（美軍駐紮在澳洲北部城市）達爾文的陸戰隊輪駐部隊（DarwinMarines Rotational Force）提供支持。」NAVFACPacific負責為美軍太平洋艦隊提供設施和遠征協助。

科克斯群島比美國位於印度洋的狄耶戈加西亞（Diego Garcia）海軍基地更靠近馬六甲海峽（MalaccaStrait），這個海峽是控制中國一半石油進口的咽喉點。

澳洲墨爾本大學（Melbourne University）澳印研究所（Australia India Institute）安全及地緣政治計畫主任巴魯阿（Darshana Baruah）去年在美國國會聽證會作證說，科克斯群島會是美國施壓中國以嚇阻北京襲擊台灣的「關鍵地理位置」。

澳洲曾表示，今年將在科克斯群島展開小型機場擴建工程，以運載更重型的軍用飛機，包括P-8A海神式（P-8A Poseidon）反潛巡邏機。

澳洲國防軍發言人透過聲明指出：「科克斯（基靈）群島目前並無美國投資項目。」