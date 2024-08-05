凱米襲台期間協助救災 顧立雄慰勉空軍第六聯隊

空軍於颱風凱米襲台期間協助疏運民眾，國防部長顧立雄今天赴屏東慰勉空軍第六聯隊官兵，並強調，總統賴清德高度肯定官兵投入救災工作的表現，希望大家一起努力，持續展現國軍「捍衛家園、與民同在」精神。

因颱風凱米7月底襲台，影響外離島民航機運能，空軍配合民航局交通疏運計畫，派遣C-130H運輸機協助疏運，共疏運2581人，其中一般民眾達8成以上、共2033人。

軍事新聞通訊社下午報導，颱風凱米襲台期間，外離島交通嚴重受阻，空軍第六聯隊官兵風雨無阻執行疏運任務，協助受困軍民平安順利返家，顧立雄上午特別赴屏東基地，慰勉官兵任務辛勞，肯定大家以實際行動，展現國軍隨時與民同在的信念與精神。

軍聞社指出，顧立雄除聽取飛官、地勤分享任務感想，對於官兵無畏風雨、與民眾站在一起的優異表現，顧立雄感到驕傲與敬佩，更予以嘉許。

顧立雄表示，今年漢光演習實兵演練因受颱風影響，國軍任務從演習轉換為救災，六聯隊受命後，迅速投入外、離島疏運工作，協助軍人、軍眷及民眾順利返回本島，任務機組員從清晨出發，一直到半夜才休息，相當辛苦，官兵的辛勤付出，也讓民眾充分感受到國軍與民同在的精神。

顧立雄強調，回顧任務的執行狀況，可感受到風強雨驟天候環境，尤其是冒著風雨，執行落地後檢查並引導民眾依序登機，平安達成任務，令人感佩。總統賴清德與行政院長卓榮泰都對官兵投入救災工作的表現，表達高度肯定，希望大家一起努力，持續展現國軍「捍衛家園、與民同在」的精神。