雷虎AT-3「最後一支舞」 嘉義演出 紀念臂章帥氣曝光

今年唯一一場基地營區開放活動，8月10日將在空軍嘉義基地登場，由於空軍逐步全面換裝新一代勇鷹高教機，因此傳出今年可能將是雷虎特技小組最後一年以AT-3教練機進行操演，為長達35年的特技演出畫下句點。雷虎小組為這最後一支舞製作的紀念臂章，近期也正式曝光。

據指出，隨著國造勇鷹高教機陸續交機，去年底取代台東志航基地F-5E／F戰機的部訓任務，目前已有多批學官結訓。接下來空軍將以勇鷹機換裝服役超過40年的飛訓部AT-3自強號教練機，隨著新機逐步到位，種子教官的訓練能量也越來越大，由於雷虎小組成員均由飛訓部教訓組、戰鬥組等教官組成，陸續也會投入換裝訓練，未來將出現一段空窗期，因此預估從明年起恐怕將難以繼續擔綱演出。

近期航空迷社群也披露雷虎小組為今年「最後一支舞」設計的紀念臂章，構圖中以交插穿越通過的AT-3教練機為中心，下方並有「AT-3 FINAL SHOW」和「2024 OPEN HOUSE」（2024 基地開放）等字樣，以紀念今年嘉義開放的最後演出，屆時雷虎成員也將配戴這款臂章。

據了解，空軍規畫未來勇鷹高教機全面接裝後，也將接替雷虎小組的AT-3教練機，展現全新的表演面貌。

AT-3教練機是民國60年代，為發展我國航空工業及研製高性能噴射機而開發，首架原型機在民國69年9月首飛，因時值中美斷交而命名為「自強號」，73年正式量產服役後，成為空軍官校近40年來培訓戰機飛官的主力機種。