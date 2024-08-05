馬英九稱軍購若像保護費將成錢坑法案 綠：貽笑國際

前總統馬英九稱軍購若像繳保護費，國防預算將成錢坑法案。對於馬英九的說法，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪質疑，各國編列國防預算都是錢坑法案嗎，馬英九的講法真的是貽笑大方、貽笑國際。

民進黨立委王定宇表示，不曉得馬英九的立論基礎為何，難道不要國防投資、不要採購軍費，請馬英九發言時不要丟自己和國家的臉。

馬英九4日在曼谷演講表示，備戰有其必要，但高昂軍費對台灣是沉重的負擔，尤其若軍購變成美國總統候選人川普口中繳保護費的輕蔑說法，國防預算等於錢坑法案，會拖垮台灣的財政，只會圖利美國的軍工複合體。

民進黨立法院黨團今天召開輿情回應記者會，對於馬英九所言內容，吳思瑤、王定宇接受媒體提問時，作出相關說明。

王定宇說，不曉得馬英九的立論基礎為何，難道是不要國防投資、不要採購軍備，還是不要繳保護費，而馬英九當過總統、三軍統帥，發言請記得爾俸爾祿，民膏民脂，不要丟自己和國家的臉。

王定宇質疑，馬英九當總統的時候有沒有編國防預算，台灣是被威脅的一方，馬英九卻說國防預算是錢坑，但對威脅台灣的那方大幅增加國防預算，卻是卑躬屈膝。

吳思瑤說，看到馬英九的完整說法，令人難以置信，因為保護自己的國家，不只是對外爭取軍購，也不斷強化國防自主，用財政能力保護自己國家，何錯之有，而且觀察世界各國的國防支出，比台灣高的比比皆是，難道每個國家編列國防預算都是錢坑法案嗎，馬英九的講法根本是貽笑大方、貽笑國際。

媒體追問，馬英九主張面對兩岸關係要有3階段，分別是和平共存、和平發展及和平民主統一。

吳思瑤說，「我們都要和平」，進行國防保護也是要確保和平，要備戰才能確保國安、台海和平，而中國完全沒有民主的可能，甚至離民主越來越遠，還把手伸進台灣境內，要用民主來破壞台灣的民主，這種民主是不可得的，這種和平也很難架構在期待中國的民主之上。