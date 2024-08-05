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華郵：台灣兵員不足 缺新式訓練

聯合報／ 編譯茅毅、記者程嘉文／綜合報導
華盛頓郵報三日報導稱，台灣今年服役人數不足，未能接受操作無人機等新式訓練。圖為國軍入伍生正接受近戰格鬥訓練。本報資料照片
華盛頓郵報三日報導稱，台灣今年服役人數不足，未能接受操作無人機等新式訓練。圖為國軍入伍生正接受近戰格鬥訓練。本報資料照片

華盛頓郵報三日報導，台灣今年服兵役的人數不足，未能接受操作無人機、紅隼反裝甲火箭彈及刺針飛彈等新式訓練。

白宮前副國安顧問博明指稱，台灣最不希望發生的，是中國大陸國家主席習近平和美國懷疑台灣的自衛決心。博明主張，要使中美不懷疑，台灣要有政治意願與遠見，派最優秀軍官招募和訓練，「我真的希望，台灣能做出這些犧牲」。

博明是美國前總統川普任內的副國安顧問。川普日前接受訪問時說台灣應付保護費給美國，川普任內的國安顧問歐布萊恩也表示，台灣應增加國防支出至GDP的百分之五。川普正代表共和黨競選下一任美國總統，他與前國安幕僚對台灣議題的看法，廣受各界重視。

華郵報導指出，台灣已試圖藉由延長義務役和改善後備軍人訓練，以提升防禦能力，這是台灣國防戰略轉變的一環，旨在令習近平決定對台動武時三思。

但台灣年輕人並未對此積極響應。國防部顧立雄六月在立法院表示，鑒於設備及教官不足，造成後備軍人訓練專業化的相關進度緩慢，應盡快加強，而目前還有很多能改進的空間。

分析家稱，改善訓練是台灣展現重視軍事備戰的重要方式。但據台灣後備軍人與相關官方聲明，新計畫仍面臨資金、教官及設備短缺，使參與者往往對訓練品質有意見。

入伍役男預估人數 製表／政治中心
入伍役男預估人數 製表／政治中心

報導稱，國軍希望建立專業後備力量，以作為十五點五萬現役軍人後盾。現在所有二○○五年後出生的台灣男性均須服一年義務役，但台灣官員直言，教導後備軍人和役男在戰時補充前線部隊計畫的進度落後。今年有百分之六的義務役男，即六九三六人服一年制兵役。多數學子會選擇大學畢業後服役，即二○○五年出生的役男要到二○二七年才能接受全面訓練。

台海安全研析中心主任梅復興認為，若川普十一月當選，「他一定會要求台灣大幅增加國防支出，更積極備戰」。美國總統拜登已表示他會派軍保衛台灣，但川普並未做出類似承諾。

我國防部發言人孫立方回應，華郵報導提到「今年義務役應徵人力不足，無法訓練刺針飛彈、無人機、紅隼火箭彈人員」，他表示國軍依作戰需求為役男編制職務，施以專長訓練，並非所有人均操作反裝甲武器或無人機。

至於報導所提「顧立雄承認後備部隊訓練不足」，是今年六月廿六日立委羅美玲質詢時表示，接到參加新式教召人員告知，訓練內容不精實。顧立雄回答，新式教召一開始確實有些問題，軍方從基層幹部的補實、教召的強度提升，並將後備軍人裝備列為優先建軍內容。

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