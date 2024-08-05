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新聞眼／美方隔空抓藥 卻嫌簡化問題

聯合報／ 本報記者程嘉文
立院報告指出，2022年與2023年上半，18個月內國軍志願役減員9600餘人，比率高達6％。圖為示意。圖／聯合報系資料照片
立院報告指出，2022年與2023年上半，18個月內國軍志願役減員9600餘人，比率高達6％。圖為示意。圖／聯合報系資料照片

美國主流媒體刊載質疑國軍戰力的新聞，消息傳回台灣，自然引起社會高度關注。報導所述現象大體不能說錯，卻嫌瞎子摸象、隔空抓藥，真正具體能發揮的效果，恐怕是幫劇集「零日攻擊」造勢。

美方指出國軍後備體系看似龐大，實則裝備訓練不足，蔡英文時代就是新聞話題；國防部為此延長教召日數，替後備部隊編預算採購槍砲，縣市後備旅常備幹部由不到十五人，大幅擴至一七五人。恢復一年制徵兵第一年，政府預期九一二七人入伍；不料申請緩徵超乎預期，國防部長顧立雄四月在立院下修至六九三六人，也躍上媒體版面。

後備改革問題仍多，但總是有進步。義務役男選擇念大學，四年後多數人還是要入伍。上述兩個現象，都算逐步緩解中。華郵提及賴總統在黃埔百年校慶指責「投降主義」，如非有意配合造勢，否則恐係對台灣政情與兩岸關係過度簡化。

對我國國防而言，後備、義務役，甚至民眾認同分歧，都談不上明顯而直接的危機。真正圖窮匕見的嚴重人力荒，是作為常備部隊核心的志願役人員。依據立院報告指出，二○二二年與二○二三年上半，十八個月內國軍志願役減員九千六百餘人，比例高達六％，令人心驚。

人力缺口的解方，是提升軍人的行業價值。除必須進一步改善待遇，還要改造組織文化，但絕非如部分綠色側翼所言，把問題轉化為撻伐「老黃埔」。另方面，政府高層也該想想，面對規模數十倍於己的假想敵，不「伐謀」、「伐交」而只求正面硬槓，又如何禁得起長期反覆的磨耗？

國軍 國防部 志願役

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