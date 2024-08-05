華郵談台軍力／專家：兵員不足 主要在志願役

華盛頓郵報指我國軍陷入訓練不足問題，屆齡役男入伍人數也不如預期。專家指出，國軍人力問題確實嚴重，但癥結不是義務役或後備役，而是作為現役部隊核心的志願役人力嚴重不足。造成志願役人員流失率偏高的一大原因，正是為「配合」一年義務役與四月軍事訓練役，造成基層部隊過度勞苦；原本期待強化訓練，反而變成志願役人員大量流失的苛政。

一位曾有駐美經驗的退將指出，野戰部隊有固定訓練周期，以往每一年半至兩年一輪，配合一年期義務役重回部隊，國防部決定改為每年一次。

但整趟流程往往要半年以上，部隊不斷處在緊繃狀態，基層幹部壓力超大。同樣道理，軍事訓練役的後半兩個月，分發到第一線主戰部隊，也是理想美好，實質卻造成基層更大負擔。許多人因此決定退伍，但演訓與戰備不能因缺員而停止，責任便要由剩下的幹部分擔，壓力變得更重，讓更多人不想留下來。

他認為，與其一味在訓練上加壓，還是要讓部隊維持喘息空間；國防部希望義務役盡量具備完整演訓經驗，可以藉著人力撥補安排，讓單位在開始流程之前，大量補入義務役新兵，也能解決大部分問題。