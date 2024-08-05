快訊

奧運羽球／退大陸組合跨屆12連勝 麟洋配二連霸創紀錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

華郵談台軍力／專家：兵員不足 主要在志願役

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導
常備部隊志願役人力嚴重不足的情況無法改善，新成立的步兵旅與後備旅將找不到足夠數量的中高階幹部。圖為教召後備部隊。記者洪哲政／攝影
常備部隊志願役人力嚴重不足的情況無法改善，新成立的步兵旅與後備旅將找不到足夠數量的中高階幹部。圖為教召後備部隊。記者洪哲政／攝影

華盛頓郵報指我國軍陷入訓練不足問題，屆齡役男入伍人數也不如預期。專家指出，國軍人力問題確實嚴重，但癥結不是義務役或後備役，而是作為現役部隊核心的志願役人力嚴重不足。造成志願役人員流失率偏高的一大原因，正是為「配合」一年義務役與四月軍事訓練役，造成基層部隊過度勞苦；原本期待強化訓練，反而變成志願役人員大量流失的苛政。

一位曾有駐美經驗的退將指出，野戰部隊有固定訓練周期，以往每一年半至兩年一輪，配合一年期義務役重回部隊，國防部決定改為每年一次。

但整趟流程往往要半年以上，部隊不斷處在緊繃狀態，基層幹部壓力超大。同樣道理，軍事訓練役的後半兩個月，分發到第一線主戰部隊，也是理想美好，實質卻造成基層更大負擔。許多人因此決定退伍，但演訓與戰備不能因缺員而停止，責任便要由剩下的幹部分擔，壓力變得更重，讓更多人不想留下來。

他認為，與其一味在訓練上加壓，還是要讓部隊維持喘息空間；國防部希望義務役盡量具備完整演訓經驗，可以藉著人力撥補安排，讓單位在開始流程之前，大量補入義務役新兵，也能解決大部分問題。

國軍 國防部 役男 志願役 義務役

延伸閱讀

阿伯舉重不輸少年 專家揭「挑戰成功關鍵」：60歲是重要關卡

台灣聖體大會10月登場 教宗派湯漢擔任特使…專家：傳遞重要象徵意義

陸豬隻養殖轉虧為盈 專家：下半年豬價仍維持較高價格

北戴河專家們暑休 蔡奇代習近平看望

相關新聞

華郵：台灣兵員不足 缺新式訓練

華盛頓郵報三日報導，台灣今年服兵役的人數不足，未能接受操作無人機、紅隼反裝甲火箭彈及刺針飛彈等新式訓練。

新聞眼／美方隔空抓藥 卻嫌簡化問題

美國主流媒體刊載質疑國軍戰力的新聞，消息傳回台灣，自然引起社會高度關注。報導所述現象大體不能說錯，卻嫌瞎子摸象、隔空抓藥...

華郵談台軍力／專家：兵員不足 主要在志願役

華盛頓郵報指我國軍陷入訓練不足問題，屆齡役男入伍人數也不如預期。專家指出，國軍人力問題確實嚴重，但癥結不是義務役或後備役...

陸軍7日起實施重砲射擊 出動M110等逾百門火砲

漢光40號實兵演習甫落幕，國軍第3作戰區將於8月7日及8日在新竹新豐坑子口靶場，出動M110自走砲等102門火砲實施重砲...

共軍再度發動戰備警巡 無人機貼近我領空邊緣

國防部昨（3）日晚間20時宣布，自下午16時起，陸續偵獲中共殲16、空警500等各型主、輔戰機及無人機計28架次出海活動...

海馬斯火箭、神劍砲彈失靈 GPS干擾曝歐美軍火工業罩門

歐美先進導引精準武器最近在俄烏戰場顯露疲態。俄軍強化對GPS信號干擾能力，殺傷精度逐步下降。海馬斯系統GMLRS火箭因俄軍干擾裝置而下降。另，TNT炸藥短缺，目前北美與歐洲只剩下波蘭一座國營工廠生產。 看到歐美國家的窘境，自然必須回頭問：我國的情況是如何？資深軍事記者程嘉文在這篇文章中，把歐美武器疲態及我國應對方式，都帶到了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。