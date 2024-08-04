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陸軍7日起實施重砲射擊 出動M110等逾百門火砲

中央社／ 台北4日電
M110自走砲射擊。圖／軍聞社
M110自走砲射擊。圖／軍聞社

漢光40號實兵演習甫落幕，國軍第3作戰區將於8月7日及8日在新竹新豐坑子口靶場，出動M110自走砲等102門火砲實施重砲射擊，第5作戰區則同步在大甲溪沿岸「異地同時」實彈射擊。

根據航港局射擊通報顯示，負責北部防務的第3作戰區將於8月7日及8月8日上午，於新竹新豐坑子口靶場實施「重砲射擊操演暨任務訓練」，除使用無人機目標偵蒐訓練外，將出動M110自走砲等102門火砲，實彈射擊74發8吋榴彈、530發155公厘榴彈。

另一份射擊通報顯示，負責中部防務的第5作戰區將在8月7日（預備日為8月8日）進行「地面武器射擊（火砲）」，操演區域位於大甲溪沿岸至外海一帶，最大彈道高度為4000呎、危險區域最小半徑3浬。雖然通報未提及參演軍備，但內容顯示「曲射武器」，推測操演軍備應為自走砲、榴彈砲等。

國軍設有5大作戰區，第一作戰區為陸軍澎湖防衛指揮部，第2作戰區為陸軍花東防衛指揮部，第3作戰區為鎮守北台灣的陸軍6軍團，第4作戰區為衛戍南台灣的陸軍8軍團，以及第5作戰區為駐紮中台灣的陸軍10軍團；除了5大作戰區，金門、馬祖也有防衛指揮部編制。

實彈 新竹 陸軍

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