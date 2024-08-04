陸軍7日起實施重砲射擊 出動M110等逾百門火砲

歐美先進導引精準武器最近在俄烏戰場顯露疲態。俄軍強化對GPS信號干擾能力，殺傷精度逐步下降。海馬斯系統GMLRS火箭因俄軍干擾裝置而下降。另，TNT炸藥短缺，目前北美與歐洲只剩下波蘭一座國營工廠生產。 看到歐美國家的窘境，自然必須回頭問：我國的情況是如何？資深軍事記者程嘉文在這篇文章中，把歐美武器疲態及我國應對方式，都帶到了。

2024-08-04 07:30