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空軍營區開放 雷虎小組AT-3最後一次性能展示

中央社／ 台北4日電

今年唯一的一場營區開放8月10日將在空軍嘉義基地登場，由於未來將由陸、海、空軍輪流主辦，加上新式勇鷹高級教練機穩定交機；據了解，此次將是雷虎小組最後一次在空軍營區，以AT-3教練機性能展示。

今年營區開放活動8月10日上午9時至下午4時在空軍嘉義基地舉行，活動項目包括雷虎小組特技操演、各型主力戰機性能展示、F-16型戰機編隊衝場、三軍儀隊暨空軍軍樂隊演出、地面靜態裝備陳展、園遊會等。

國防部訓練參謀次長室聯合戰力訓練處長戴建有少將7月30日在國防部記者會上說明，考量敵情威脅及國軍推動戰區任務需要，有別於以前每年分別舉辦陸、海、空軍共3場營區開放活動，今年起一年僅會舉辦一場，由陸海空軍輪流主辦。

由於勇鷹新式高教機將取代F-5戰機及AT-3教練機，且勇鷹目前穩定交機中，依據3個軍種輪流舉辦的方式，空軍下一次主辦營區開放將是民國116年。因此據了解，這次將是雷虎小組最後一次以AT-3教練機在空軍營區開放進行性能展示，至於是否會在明年其他軍種主辦的營區開放性能展示，仍無法確定。

勇鷹高教機共生產66架，迄今已交付27架，依計畫113年共交機18架、114年18架、115年3架，屆時全數交付空軍後則取代AT-3教練機。

這次營區開放，將先由5架駐防嘉義基地的F-16V（block20）衝場為活動揭開序幕，後續科目包括F-16低空1000呎衝場及拉升解散等；相關活動包括三軍樂儀隊演出、雷虎小組、幻象2000-5戰機、F-16、IDF經國戰機及UH-60M黑鷹直升機等各型機性能展示。

地面靜態裝備區分空用裝備16項、陸用裝備11項。空用裝備分別有F-16、IDF、幻象2000、UH-60M、S-70C反潛直升機、EC-225超級美洲獅直升機、P-3C反潛機、C-130H運輸機、E-2K預警機、AT-3教練機、T-34教練機、BH-1900查核機、AJT勇鷹高教機、AH-1W超眼鏡蛇攻擊直升機、AH-64E阿帕契攻擊直升機、銳鳶無人機等。

陸用裝備包括愛國者三型防空飛彈、20機砲、M60A3戰車、車載劍一、麻雀飛彈車、雲豹甲車、三五快砲、M110自走砲、M109自走砲、通信指管車、多功能工兵車等。

教練 空軍 黑鷹直升機

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國軍今年唯一營區開放活動 8月1日空軍嘉義基地舉行

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