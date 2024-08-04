31架次共機越中線擾台 無人機繞島飛行
國防部今天表示，自昨天上午6時起至今天上午6時止，31架次共機逾越台海中線，侵擾北、中、西南、東南及東部空域，並有12艘次共艦持續在周邊活動，2架次無人機更繞島飛行，國軍嚴密監控。
國防部上午發布共機動態，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲36架次共機（其中31架次逾越台灣海峽中線並進入北部、中部、西南、東南、東部空域）、共艦12艘次，持續在台海周邊活動。
國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
根據空軍公布的航跡圖顯示，侵擾北部空域的共機，距離基隆約42浬；侵擾西南、東南及東部空域的共機，分別距離鵝鑾鼻約43浬、78浬及105浬。
值得注意的是，有2架次無人機「繞島飛行」。根據航跡顯示，疑先逾越台海中線後，自西南空域開始朝南部、東南、東部、北部空域飛行後，再沿著台海中線以西持續向南飛行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言