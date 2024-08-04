31架次共機越中線擾台 無人機繞島飛行

國防部今天表示，自昨天上午6時起至今天上午6時止，31架次共機逾越台海中線，侵擾北、中、西南、東南及東部空域，並有12艘次共艦持續在周邊活動，2架次無人機更繞島飛行，國軍嚴密監控。

國防部上午發布共機動態，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲36架次共機（其中31架次逾越台灣海峽中線並進入北部、中部、西南、東南、東部空域）、共艦12艘次，持續在台海周邊活動。

國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

根據空軍公布的航跡圖顯示，侵擾北部空域的共機，距離基隆約42浬；侵擾西南、東南及東部空域的共機，分別距離鵝鑾鼻約43浬、78浬及105浬。

值得注意的是，有2架次無人機「繞島飛行」。根據航跡顯示，疑先逾越台海中線後，自西南空域開始朝南部、東南、東部、北部空域飛行後，再沿著台海中線以西持續向南飛行。