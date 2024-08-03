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漁民拍澳洲軍艦過台海獲1萬 立委籲國防部提高獎金

中央社／ 台北3日電

國軍對漁民發現中國與外國軍艦，拍攝照片並通報位置有獎勵機制，民進黨立委王定宇關切近年通報數驟降。國防部表示，2022年迄今已有4筆核發獎金，其中發宏財號漁船2022年7月15日在澎湖海域拍攝到澳洲版神盾驅逐艦雪梨號，或核發獎金新台幣1萬元。

漁民在海上拍攝通報外籍軍艦，可協助國軍確認船籍資訊與動態，並強化對共軍機艦作為的研判。以發宏財號漁船為例，據國防部公開資訊，2022年7月中旬並未發布澳洲軍艦通過台灣海峽的資訊，而當時固定發布的台灣西南海域空情動態，當年7月14日並無共機襲擾。

但發宏財號漁船2022年7月15日，在澎湖海域拍攝到澳洲海軍「雪梨號」通過台灣海峽時，國防部當天晚間發布，包含1架轟6轟炸機在內的10架共機、由台灣海峽中線以南空域，飛入台灣防空識別區西南空域。

不過，王定宇指出，根據國防部提供給他的資料，自2019年漁船通傳獎勵辦法實施後，2022年的通報數開始驟降，因此請國防部說明原因，並建請研議提高獎金、放寬獎勵對象等精進措施。

國防部以書面回覆指出，2022年迄今的獎金核發案件共有4筆各1萬元，第1筆為琉球區漁會新旺發號2022年4月9日於台灣西南海域拍攝中共054A型護衛艦「柳州號」（FFG-573），第2筆為同樣為新旺發號於同年5月10日在台灣東南海域拍攝中共水聲監聽船（AGOS-785）。

國防部表示，第3筆為澎湖漁會發宏財號2022年7月15日於澎湖海域，拍攝澳洲海軍荷巴特級飛彈驅逐艦「雪梨號」（DDG-42），第4筆為東港區漁會軍明興21號2023年4月6日於東南海域拍攝中共901型綜合補給艦（AOE-905）。

國防部統計，2022年通報5筆，其中議獎3筆各1萬元，審退2筆，原因是國軍已掌握；2023年通報6筆，其中議獎1筆1萬元，審退5筆，原因是1筆國軍已掌握，另4筆無法確認情資可靠性為不合規定；今年迄今通報2筆，議獎0筆、審退2筆，因為1筆國軍已掌握，另1筆無法確認情資可靠性為不合規定。

至於王定宇建請獎金提高與放寬標準，國防部表示，已由海軍司令部於今年6月24日召開會議，將持續針對漁船通報機制著手研擬修正相關作法，後續也將預劃放寬獎金核發額度及申請標準。

國防部於2019年核定並實施「中華民國籍漁船目標通傳報暨獎勵作法」，凡台灣籍漁船在外海作業或航行期間，發現外國船艦後立即拍攝照片，並通報目標位置、舷號、艦型，只要不重複、偽冒通報，協助海軍完成不明目標辨識，可依目標傳報類型來核發獎勵金。

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