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官洩天弓4型反彈道防空飛彈 實測完成雙彈攔截彈道飛彈

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
國防部官網披露的天弓4管制零件，呎吋為7.64X1.1X1.1公尺的發射箱組，彈箱呎吋研判比現役弓三（如圖）大。記者洪哲政／攝影
國防部官網披露的天弓4管制零件，呎吋為7.64X1.1X1.1公尺的發射箱組，彈箱呎吋研判比現役弓三（如圖）大。記者洪哲政／攝影

國防部近日公布的列管軍品管制清單，披露TK4（天弓4）多項國造管制軍品。據悉，天弓4是中科院「強弓」計畫所研發「反彈道防空飛彈」，去年在屏東九鵬基地完成以雙彈成功攔截弓二模擬的彈道飛彈靶彈，目前已付諸小批量生產，將可實際搭配已交給軍方的強弓主動相位陣列雷達服役，空軍已研擬專用指揮管制程序。

國防部官網披露的天弓4管制零件，包括彈體所需二階噴嘴擋板用的V3021電液伺服閥、致動器模組用的直流馬達、尺吋為12.5X2.65X2.06公尺的防空飛彈發射架、呎吋為7.64X1.1X1.1公尺的發射箱組、防空飛彈訓練箱、吊運彈車等，均註明適用於TK4飛彈或箱組，且過去尚無採購紀錄。而彈箱呎吋研判比現役弓三大。

據了解，強弓專案生產的天弓4飛彈，與現役的弓3防空飛彈或延伸的增程型並非同一彈種，屬於「反彈道防空飛彈」，射程可達250公里，但主要攔截彈道飛彈的關鍵射高為50公里，強弓去年應在九鵬完成已實彈測試，搭配強弓套件雷達，雙彈成功攔截目標。

中科院去年即已將以長白雷達強化的強弓主動相位雷達交付空軍，先與現有弓三防空飛彈整合，並由空軍研究部署現況研擬專有的反彈道飛彈指管程序。現役美製愛國者防空飛彈的反彈道指管程序，由美製長程預警雷達及兩座飛彈預警中心主導，可即時反應爭取最大反彈預警時間。弓4指管未來是以本身雷達套件獨立運作，或能整合進美製預警系統，軍方未曾對外說明。

現役弓3宣稱也有反彈道飛彈性能，但空軍部署主要以反戰機為主，而後衍生的增程型彈同樣應用於反戰機任務，強弓專案的弓4彈是國造第一種訴求反彈道飛彈為主任務的彈種。

此外，國防部公布的列管軍品項目，也包括淺水雷主動感浮測電路板等設備，料號還編定，顯示中科院萬象館研發智能淺水雷也有一定進度。

國防部近日透由公布的列管軍品管制清單，披露TK4（天弓4，紅線標註處）多項國造管制軍品。圖／取自國防部官網
國防部近日透由公布的列管軍品管制清單，披露TK4（天弓4，紅線標註處）多項國造管制軍品。圖／取自國防部官網

中科院 國防部 彈道飛彈 空軍

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