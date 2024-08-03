劍影計畫消失好久 本月高雄艦上進行關鍵實彈射擊

據證實，中科院以「劍影專案」為研發代號的「海劍羚飛彈系統」，本月將在高雄艦實施實彈鑑測，結果將涉關鍵的戰術測評數據。

「海劍羚飛彈系統」是以天劍一型防空飛彈進行研改，仿美製「海公羊」以集裝箱12聯裝，結合中科院開發的小型主動相位陣列雷達以及光電感測系統，原計畫提供海軍部署在新一代輕型巡防艦或沱江級後續艦上，搭配方陣快砲作為艦艇低空防禦或攔截反艦飛彈之用。