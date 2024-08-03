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劍影計畫消失好久 本月高雄艦上進行關鍵實彈射擊
據證實，中科院以「劍影專案」為研發代號的「海劍羚飛彈系統」，本月將在高雄艦實施實彈鑑測，結果將涉關鍵的戰術測評數據。
「海劍羚飛彈系統」是以天劍一型防空飛彈進行研改，仿美製「海公羊」以集裝箱12聯裝，結合中科院開發的小型主動相位陣列雷達以及光電感測系統，原計畫提供海軍部署在新一代輕型巡防艦或沱江級後續艦上，搭配方陣快砲作為艦艇低空防禦或攔截反艦飛彈之用。
但「劍影專案」研發延後多年，去年進行作戰測試評估（OT&E）測試以來，原宣稱將進行小批量生產，但實則鑑定測試始終未完成。目前傳出本月將以高雄艦為載台實施實彈射擊，同時測試系統雷達多目標追瞄、過濾海面反射波干擾、集裝箱俯仰等全系統技術。
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