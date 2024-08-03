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31中共機艦出海 艦載直升機東部外海再現蹤
軍方公布最新中共解放軍台海周邊海空動態，從昨天到今天共計31架、艘次中共機艦繞台。其中11架共機跨越海峽中線在西南及東部空域活動。國防部重申，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。
國防部公布最新中共解放軍台海周邊海空域動態，從昨（2）日清晨到今（3）日清晨6時為止，共計偵獲共機18架次、共艦11艘次持續在台海周邊活動，其中11架次共機跨越海峽中線在西南和東部空域活動。
根據軍方公布的航跡圖，從昨天清晨到傍晚為止，有12架次共軍主、輔戰機及無人機於台海中線邊緣沿線活動，其中5架次曾跨越中線，分別接近至基隆西北方約67浬以及鵝鑾鼻西北方約71浬。
同時有中共主戰機和無人機計5架次在西南空域活動，最近距離鵝鑾鼻西南約39浬。此外，昨天下午3點到5點間，在台灣東部外海又再次偵獲疑似來自中共軍艦起飛的直升機活動，距鵝鑾鼻東北方約110浬。
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