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台海到底有多重要？加拿大也來了 承諾一起維護現狀

中央社／ 台北2日電
加拿大愈來愈重視台海穩定。圖為海軍巡防艦蒙特婁號7月31日由北向南航行穿越台灣海峽。圖／蒙特婁號臉書粉專
加拿大愈來愈重視台海穩定。圖為海軍巡防艦蒙特婁號7月31日由北向南航行穿越台灣海峽。圖／蒙特婁號臉書粉專

加拿大駐台北貿易辦事處指出，很高興正式成為全球合作暨訓練架構（GCTF）的合作夥伴，這次的擴大參與，顯示加拿大以印太戰略為基礎，致力於加強關係並承諾協助維持台灣海峽現狀。

加拿大駐台北貿易辦事處中午在官方臉書粉絲團表示，很高興正式成為全球合作暨訓練架構（GlobalCooperation and Training Framework，GCTF）的合作夥伴。

加拿大駐台辦提到，該架構提供一個重要的論壇，得以與台灣和其他國家就跨領域議題交流專業知識和最佳實踐，這次的擴大參與顯示加拿大以印太戰略為基礎，致力於加強關係並承諾協助維持台灣海峽現狀。

加拿大駐台辦強調，也期待持續與其他GCTF合作夥伴，包括台灣、美國在台協會、澳洲辦事處、日本台灣交流協會及其他共同主辦單位和參與者的合作。

美國在台協會（AIT）傍晚也在官方臉書粉絲團指出，加拿大駐台北貿易辦事處宣布正式成為GCTF合作夥伴，GCTF提供一個重要機制，讓台灣和其他國家就各項重大跨領域的議題，交流專業知識和實踐。

加拿大 美國在台協會

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