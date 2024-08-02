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陸軍無人機戰略曝光！上校領軍 不只為應對實戰

中央社／ 台北2日電
陸軍正規劃成立「陸軍無人機訓練中心」。圖為美軍測試無人機。資料照／法新社
陸軍正規劃成立「陸軍無人機訓練中心」。圖為美軍測試無人機。資料照／法新社

為強化不對稱戰力，陸軍正規劃成立「陸軍無人機訓練中心」，據了解，指揮官將為上校編階，但編成、成軍時間未定案；陸軍對此回應，未來將整合各類無人機「教育、訓練、測考、研發」機制及實戰化訓練。

中共近年不斷對台文攻武嚇，並以機艦侵擾台灣周邊海空域，並不時逾越台海中線，甚至在台海周邊舉行軍演，已嚴重衝擊區域和平穩定；國軍除持續國造及對外籌獲軍備，也強化訓練力度及改革制度，以因應可能的潛在威脅。

為持續落實不對稱戰力，陸軍司令部近日在審計部「民國112年度中央政府總決算審核報告」中披露，今年度將增加無人機訓練班隊訓期，並新增進階運用、戰術操作等班隊，待「陸軍無人機訓練中心」成立後，將陸續開辦基礎、接裝、進階、師資及保修班隊。

針對陸軍無人機訓練中心的相關細節，知情人士透露，指揮官規劃為上校編階，但編成、成軍時間仍未定案。

陸軍接受中央社訪問時回應，陸軍正在規劃成立無人機訓練中心能量，以因應未來不對稱作戰型態及戰場需求。

陸軍進一步說明，陸軍無人機訓練中心的編成，以符合相關領域專長或證照人才為主；未來將整合各類型無人機「教育、訓練、測考、研發」機制及實戰化訓練，以培訓專業操作人員與師資，提升防衛戰力。

台海 實戰化 陸軍

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