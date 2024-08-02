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紀念八六海戰誤植將領照片 國防部：虛心檢討疏失

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
「莒光園地」節目製作單元紀念海戰陣亡的胡嘉恆少將（中右），卻發生照片誤植烏龍，已下令下架更正。圖／中國軍艦博物館網站提供
「莒光園地」節目製作單元紀念海戰陣亡的胡嘉恆少將（中右），卻發生照片誤植烏龍，已下令下架更正。圖／中國軍艦博物館網站提供

本報披露華視「莒光園地」節目製作「八六海戰」紀念單元，但卻誤植海戰犧牲的胡嘉恆少將照片國防部今天表示，製作單位華視公司未善盡正確引用資料與審查之責，國防部也未察覺錯誤，該單元已經下架修正，對作業不夠嚴謹衍生錯誤，將虛心檢討疏失。

本報披露華視「莒光園地」節目在「八六海戰」59周年前夕，製作紀念單元緬懷海戰犧牲的胡嘉恆少將，但胡嘉恆的照片卻遭誤植為當時的海軍總司令，還疑似引用大陸內容農場的照片。

國防部表示，為緬懷八六海戰國軍先烈忠勇衛國精神，特別製播「用生命守護家園：身先士卒胡嘉恆將軍」單元。製作過程華視電視公司未善盡正確引用資料與審查之責，國防部亦未能於播出前察覺錯誤，致誤植劉廣凱上將照片為胡嘉恆將軍。

國防部指出，該節目單元已下架修正，對作業不夠嚴謹衍生錯誤，將虛心檢討疏失，要求各委外廠商須依「資訊（料）下載、引用，限由政府、公務單位出版品及網站」之規範，並落實部內審查機制，確保資訊正確。

國防部 華視

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