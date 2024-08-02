高速反輻射飛彈完成接裝 西部F-16V機隊執行掛載訓練

空軍本（8）月將在嘉義基地舉行區開放，基地F-16V戰機近期覆練起降科目時，軍事迷攝得掛載AGM-88B反輻射飛彈的訓練彈。我藉「鳳展專案」對美所採購100枚「AGM-88B」高速反輻射飛彈、23枚高速反輻射飛彈訓練彈，去（2023）年底已接裝完畢。

空軍嘉義的F-16V戰機開始操作AGM-88反輻射飛彈，軍事迷攝得戰機掛載的彈體尚未組裝控制翼面，因此確認為訓練彈。同樣的掛載畫面去年下旬曾於東部被攝得並披露於網路群，顯示在完成東部機隊掛載部署後，西部機隊也正進行部署此型彈。

「AGM-88B」高速反輻射飛彈提早運交我方，曾經前國防部戰規司長李世強在立法院公開證實，官員同時宣稱所獲彈種性能比原預期更佳，彈頭除控制段除原先反幅射導引外，另加入GPS導引性能，確保擊中一度開啟又關閉雷達波的陣地或載台。