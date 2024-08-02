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高速反輻射飛彈完成接裝 西部F-16V機隊執行掛載訓練

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
我西部F-16V機隊正進行AGM-88反輻射飛彈部署。圖為軍事迷近日在嘉義空軍基地攝獲戰機掛載的彈體尚未組裝控制翼面的訓練彈。圖／台中讀者提供
我西部F-16V機隊正進行AGM-88反輻射飛彈部署。圖為軍事迷近日在嘉義空軍基地攝獲戰機掛載的彈體尚未組裝控制翼面的訓練彈。圖／台中讀者提供

空軍本（8）月將在嘉義基地舉行區開放，基地F-16V戰機近期覆練起降科目時，軍事迷攝得掛載AGM-88B反輻射飛彈的訓練彈。我藉「鳳展專案」對美所採購100枚「AGM-88B」高速反輻射飛彈、23枚高速反輻射飛彈訓練彈，去（2023）年底已接裝完畢。

空軍嘉義的F-16V戰機開始操作AGM-88反輻射飛彈，軍事迷攝得戰機掛載的彈體尚未組裝控制翼面，因此確認為訓練彈。同樣的掛載畫面去年下旬曾於東部被攝得並披露於網路群，顯示在完成東部機隊掛載部署後，西部機隊也正進行部署此型彈。

「AGM-88B」高速反輻射飛彈提早運交我方，曾經前國防部戰規司長李世強在立法院公開證實，官員同時宣稱所獲彈種性能比原預期更佳，彈頭除控制段除原先反幅射導引外，另加入GPS導引性能，確保擊中一度開啟又關閉雷達波的陣地或載台。

F-16V 輻射 飛彈

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