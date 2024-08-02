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雲豹甲車鋼板又現裂紋 軍方：50輛已更換銲補

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國軍自主生產的雲豹甲車，又傳鋼板出現裂紋事件。記者劉學聖／攝影
國軍自主生產的雲豹甲車，又傳鋼板出現裂紋事件。記者劉學聖／攝影

國軍自主生產的雲豹八輪甲車傳出抗彈鋼板出現裂紋，國防部軍備局表示，陸軍在去年7月裝檢時發現有雲豹甲車著陸板出現裂紋，到昨天為止，已經完成50輛雲豹甲車的鋼板更換或銲補修復，經過測試，防彈功能驗證無虞。

媒體報導，國軍自主生產製造的雲豹八輪裝甲車已經生產670多輛配發陸軍和憲兵部隊，不過近期卻傳出抗彈鋼板出現裂紋，其中27輛是2年內製造的CM34 30機砲裝步戰鬥車，另23輛是超過保固期限的CM32裝步戰鬥車與CM33裝步指揮車。

軍備局表示，陸軍於民國112年7月實施主官裝檢時，發現1輛雲豹八輪甲車的著陸板有裂紋，隨即全面清查全軍雲豹八輪裝甲車。經軍備局要求鋼板製造商中鋼機械公司，並協請第三方公正單位金屬工業研究發展中心，執行車身鋼板物理性檢測，發現因部份銲接不良等因素，導致產生裂紋，即執行改善作業。

軍備局指出，到今年8月1日為止，已經完成2輛車身前斜板全新更換，以及48輛著陸板裂紋銲補修復，經軍備局第209廠「物化性實驗室」等多重測試，防彈相關功能驗證無虞。國防部表示，將協同合約商深切檢討品管等作業，並且落實售後服務，以維持裝備妥善和確保戰力。

雲豹甲車量產初期的民國97年，就曾傳出首批預量產車的鋼板出現裂紋，遭外界譏諷是「裂豹」，造成軍方緊急暫停量產計畫展開調查。經合約商中鋼機械發現在成型焊接過程中，因為氫氣和鋼板殘留應力的影響，造成鋼板出現裂痕，而且裂痕集中在車身底部的焊接點，廠商最後研究出的解決方案，是略為降低車底鋼板的硬度，並改變焊接方法，才解決裂紋問題，但如今又傳出鋼板裂紋事件。

國防部 陸軍

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