「莒光園地」紀念八六海戰 陣亡將領照片竟誤植

民國54年8月，國共海軍在東山島海域爆發「八六海戰」，我方兩艘軍艦沉沒，指揮作戰的海軍少將胡嘉恆也隨艦犧牲，成為海軍在海戰中陣亡的最高階軍官。軍方「莒光園地」節目昨天播出紀念胡嘉恆作戰事蹟的單元，但卻被發現不但胡嘉恆的照片遭誤植為當時的海軍總司令，還疑似引用大陸內容農場的照片，連軍帽上的青天白日徽都遭塗黑變造。

民國54年8月6日凌晨，國防部執行「海嘯一號」特種任務，派遣海軍艦艇搭載敵後特工人員前往大陸東南沿岸執行情報蒐集和破壞襲擾，海軍巡防第二艦隊司令胡嘉恆少將親率「劍門艦」、「章江艦」兩艘軍艦執行任務，不過在東山島海域與中共砲艇及魚雷快艇爆發激烈海戰，「章江」和「劍門」先後不敵圍攻而沉沒，胡嘉恆也因劍門艦彈藥庫爆炸而陣亡，成為海軍從甲午戰爭以來，在海戰中犧牲的最高階軍官。

國軍「莒光園地」節目在「八六海戰」59週年前夕，邀請海軍退役中將蘭寧利介紹胡嘉恆的從軍經歷與事蹟，包括胡嘉恆指揮「太字號」護航驅逐艦執行「威海演習」巡弋南海島礁，捕獲菲律賓武裝船民的故事；影片中也公開胡嘉恆寫給子女的家書等珍貴文物。

然而單元片頭介紹胡嘉恆的照片，卻誤植為「八六海戰」時任海軍總司令的劉廣凱上將，且疑似引用大陸內容農場所刊登的照片，將劉廣凱軍帽上的青天白日國徽塗黑，令看到影片的海軍退役軍友十分搖頭，批評軍方完全不重視自己的歷史。

胡嘉恆在八六海戰陣亡後追晉海軍中將，遺孀李華玖女士帶著3名子女移民國外，民國105年1月前總統馬英九卸任前夕製頒「保衛台灣紀念章」，當時胡嘉恆的么兒胡大偉曾返台從馬前總統手中接下第一批頒發的保台紀念章，以表彰胡嘉恆的壯烈犧牲。