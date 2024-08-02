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28中共機艦出海擾台 最近距鵝鑾鼻37浬

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部公布最新中共解放軍台海周邊海空域動態，從1日清晨到2日清晨6點為止，共計偵獲共機17架次、共艦11艘次持續在台海周邊活動。圖／國防部提供
國防部公布最新中共解放軍台海周邊海空域動態，從1日清晨到2日清晨6點為止，共計偵獲共機17架次、共艦11艘次持續在台海周邊活動。圖／國防部提供

軍方公布最新中共解放軍台海周邊海空動態，從昨天到今天共計28架、艘次中共機艦繞台。其中14架共機跨越海峽中線在台海西部及西南空域活動。國防部重申，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部公布最新中共解放軍台海周邊海空域動態，從昨（1）日清晨到今（2）日清晨6時為止，共計偵獲共機17架次、共艦11艘次持續在台海周邊活動，其中14架次共機跨越海峽中線在西南空域活動。

根據軍方公布的航跡圖，從昨日清晨到傍晚為止，有10架次共軍主、輔戰機及無人機於台海中線邊緣沿線活動，其中7架次曾跨越中線，分別接近至基隆西北方約42浬以及鵝鑾鼻西北方約85浬。

同時有中共主戰機和無人機計7架次在西南空域活動，最近距離鵝鑾鼻西南約37浬。

中共 台海 國防部

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