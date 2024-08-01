加拿大軍艦昨穿越台灣海峽 外交部：2年內第4次

加拿大海軍哈利法克斯級巡防艦蒙特婁號（HMCS Montréal）於31日例行性穿越台灣海峽。外交部表示，對於加拿大以具體行動展現台灣海峽是國際水域的法律地位，並捍衛自由航行與區域和平穩定的堅定立場，外交部表示歡迎與肯定。

外交部指出，加拿大聯合作戰司令部（Canadian Joint Operations Command）7月31日以X平台推文表示，近期加拿大皇家海軍（Royal Canadian Navy, RCN）巡防艦蒙特婁號（HMCS Montréal）執行穿越台灣海峽例行任務，加拿大支持以規則為基礎的國際秩序，促進印太地區和平、韌性及安全。加拿大國防部長Bill Blair隨即轉載該推文表示，這次任務重申加國對「自由、開放和包容」印太地區的承諾，誠如加拿大「印太戰略」，加拿大持續增強加拿大皇家海軍（Royal Canadian Navy, RCN）在印太地區的軍事部署。

外交部表示，此為加拿大2022年11月發布「印太戰略」以來，第四度派遣軍艦航經台海，具體展現民主盟友對台海自由開放及和平現狀的重視及支持。台灣政府將持續強化自我防衛能力，堅定對抗威權主義的擴張與侵略，並與所有理念相近國家加強合作，堅決維護台海安全、以規則為基礎的國際秩序，以及印太地區的和平、穩定與繁榮。