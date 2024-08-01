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9.6億變20億！海軍新建港勤拖船經費翻倍 審計部批國防部

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
海軍YTL港勤拖船。圖／讀者提供
海軍YTL港勤拖船。圖／讀者提供

海軍為了汰換現有的老舊港勤拖船，提出建造7艘「新式港勤拖船」。不過審計部112年中央政府總決算報告指出，海軍未妥慎擬定合理經費，不但導致迄今沒有成標，計畫還因此展延4年，預算也從9億6800萬增加到20億元，還造成採購新船和維修舊船的成本都增加。

海軍現有大型YTB、中型YTL兩型港勤拖船，動力最高分別為1800和1200匹馬力，負責各港口的海軍艦艇靠離碼頭、接送領港等勤務。海軍司令部考量現有拖船馬力不足，已逾使用年限且維修成高，同時新的萬噸級大型艦艇已經陸續成軍及規畫建造，為了滿足港勤需求，因此規畫籌建7艘3200匹馬力新式港勤拖船，經國防部在108年5月核定計畫金額9億6800萬元，預計從109年度起執行到113年度完成。

不過，到112年底為止，預算累計達成率只有16.15%，由於計畫落後且原本核定的預算不足，因此全案展延到118年，經費也增加到20億元。審計部決算報告指出，全案因此展延期程4年，導致新船購置成本增加約4億元，原本預計淘汰的老舊拖船保養維修也達2億元，不但沒有達成縮短整備時效的預期效益，還衍生出專案管理合約履約的爭議。

審計部報告指出，海軍司令部沒有妥慎擬定建案所需經費，在計畫審議過程大幅增減預算需求額度並且耗時重新檢討，延宕計畫推動時程1年；同時，海軍在知道預算有欠合理卻沒有積極檢討解決問題，仍舊以不合理的預算繼續辦理發包，導致徒耗採購作業時程，迄今沒有成標，最後只能再耗時修訂計畫並且展延期程4年，導致成本增加。

審計部並質疑，國防部戰規司和整評司等負有調控及審查軍事投資建案文件的責任，卻未能了解預算大幅變動的癥結，適時督促相關單位，導致計畫計畫時程和預算管控都雙雙出現風險。

對於審計部的質疑，國防部回應表示，已經函請海軍匯整相關資料，規畫召集海軍及國防部相關部門開會研討。

國防部 海軍司令部

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