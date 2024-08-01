海空精準彈藥射擊月底登場 劍翔無人機及海巡參訓

為強化國軍戰力，海空精準彈藥射擊操演8月底在屏東九鵬一帶展開，據了解，除實彈射擊雄風、愛國者系列飛彈，由中科院研製、目前已交軍的劍翔無人機也將投入操演，海巡艦艇將「平戰轉換」投入演習。

中共近年不斷對台文攻武嚇，並以機艦侵擾台灣周邊海空域，並不時逾越台海中線，甚至在台海周邊舉行軍演，已嚴重衝擊區域和平穩定；國軍除持續國造及對外籌獲軍備，也強化訓練力度及改革制度，以因應可能的潛在威脅。

知情人士今天告訴中央社記者，屬年度例行演訓的「海空精準彈藥射擊操演」，8月底在屏東九鵬一帶實施。

目前規劃，海空軍將實彈射擊雄風二型及三型反艦飛彈、愛國者二型防空飛彈、天弓三型防空飛彈等彈種外，由中科院研製的劍翔無人機（目前交軍的型號分別有反輻射、誘敵型，另有衛星定位、目標影像兩型研製中）也將參與此次射擊；此外，為驗證「平戰轉換」，海巡艦艇規劃掛載反艦飛彈，與海軍各型軍艦執行實彈操演。

另外，比對交通部航港局發布射擊通報。此次有3大主要操演區。一為台東、屏東以東，綠島、蘭嶼以西的海、空域，射高包括1萬8000呎以下、2萬5000呎以下及無限高。

2為自東部沿岸延伸至綠島、蘭嶼以東的海、空域，東界距離本島海岸線超過140公里，射高為1萬8000呎以下及無限高；3為恆春、蘭嶼以南海、空域，高度為1萬8000呎以下。