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加拿大軍艦穿越台海 39中共機艦出海繞台

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
防部公布最新中共解放軍台海周邊海空域動態，從昨天清晨到今天清晨為止，共計偵獲共機29架次、共艦10艘次持續在台海周邊活動。圖／國防部提供
防部公布最新中共解放軍台海周邊海空域動態，從昨天清晨到今天清晨為止，共計偵獲共機29架次、共艦10艘次持續在台海周邊活動。圖／國防部提供

軍方公布最新中共解放軍台海周邊海空動態，從昨天到今天共計39架、艘次中共機艦繞台。其中13架共機跨越海峽中線在台海西南及東南空域活動。國防部重申，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

加拿大海軍巡防艦蒙特婁號昨天由北向南航行穿越台灣海峽，國防部公布最新中共解放軍台海周邊海空域動態，從昨（31）日清晨到今（1）日清晨6時為止，共計偵獲共機29架次、共艦10艘次持續在台海周邊活動，其中13架次共機跨越海峽中線在西南和東南空域活動。

根據軍方公布的航跡圖，從昨天清晨到傍晚為止，有25架次共軍主、輔戰機及無人機於台海中線邊緣沿線活動，其中9架次曾跨越中線，分別接近至基隆西北方約60浬以及鵝鑾鼻西北方約81浬。

同時有中共主、輔戰機和無人機計3架次在西南空域活動，最近距離鵝鑾鼻西南約70浬。此外，昨天下午3時到5時間，在台灣東部也偵獲疑似來自中共軍艦起飛的直升機在東部外海活動，距鵝鑾鼻東北方約80浬。

中共 台海 國防部

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