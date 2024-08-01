川普政府前官員：台國防開支嚴重不足

曾在美國川普政府擔任國防部副助理部長的柯伯吉七月卅日受訪解讀川普外交政策時，提到台灣國防開支占ＧＤＰ的百分之二點四「嚴重不足」。外傳川普若回鍋白宮，柯伯吉可能進入執政團隊。

中央社報導，二○一七至一八年擔任國防部副助理部長的柯伯吉接受「外交政策」專訪，談到中國及台灣議題時，柯伯吉強調軍事力量優先、亞洲重於歐洲概念，並指「台灣人對他們面臨威脅的應對能力明顯不夠」，台灣國防支出占國內生產毛額（GDP）百分之二點四，嚴重不足。

他並未提出台灣國防開支的理想占比為何。川普日前拋出台灣應付保護費給美國說法後，曾在川普政府擔任白宮國安顧問的歐布萊恩表示，台灣應增加國防支出至GDP的百分之五。這不是柯伯吉首次對台灣國防發表意見，他今年五月曾推文表示，「大家都發現台灣對自身防衛不夠重視」。

柯伯吉並列舉一連串他認為糟糕的政策，包括不承認美國所處的困境、向歐洲和中東提供大量資金及武器、支持台灣獨立、稱大陸領導人習近平為希特勒及抨擊北京政府邪惡等。柯伯吉他指出，代表美國對外發言應該更謹慎。

柯伯吉強調，美國應該要與大陸達成共處模式，也就是「說話輕聲細語，但手裡拿著大棒」，但美國並沒有這麼做。

他指出，一些共和黨批評者說得頭頭是道，但在現實中卻無法為大棒提供資源，而台灣政府也沒有為棍棒提供資源，反而在政治上挑釁中國。

柯伯吉表示，面對擁有十四億人口的國家，而這個國家甚至不排除使用軍事力量並且已經準備這樣做，也許美國再出手前應該確保自己處於更有利位置。

對於川普被形容為「交易型」的外交路線，柯伯吉說，「我們不希望是百分百交易型」，但交易性質應該更高。

他自稱不代表川普或川普陣營發言，但如果受延攬出任可以發揮影響力的角色，「當然是種榮幸」。