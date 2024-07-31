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國防院副執行長李廷盛 轉任駐菲律賓副代表

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
總統府發布，國防院副執行長李廷盛（右）將出任駐菲律賓副代表。圖／軍聞社
總統府發布，國防院副執行長李廷盛（右）將出任駐菲律賓副代表。圖／軍聞社

總統府傍晚發布總統令，任命國防安全研究院副執行長李廷盛擔任駐菲律賓公使，國防院副執行長接替人選則未說明。相關人事分析，李廷盛過去曾擔任駐菲律賓武官，具有駐外經驗也熟悉對菲律賓國情，應該是他出現的主因。

賴政府上任後，任命退輔會前副主委李文忠擔任國防院執行長，現任副執行長、空軍備役中將李廷盛則傳出可能也將異動，總統府今天傍晚發布任命李廷盛為駐菲律賓公使(副代表)。

對於這項人事安排，國防院方面表示意外，執行長李文忠回應，接到媒體詢問才知道這件事，他坦言今天才與李廷盛開會，但「完全沒有聽他提起此事」。對於國防院副執行長的人事安排，目前也毫無所悉。

相關人士則分析，李廷盛過去曾擔任駐菲律賓武官，具有駐外經驗也熟悉對菲律賓外交事務，應該是他出現的主因。相關人事認為，這也代表賴政府上任後對於軍文關係有一番新的布局與分工合作。

李廷盛為空軍官校65期(73年班)畢業，曾任F-5E戰機飛行官，美國空軍大學空軍指參學院、美國國防大學戰爭學院、台大EMBA及國發所雙碩士，曾任空軍副司令、副參謀總長、空軍教準部指揮官、參謀本部通電資參謀次長、國防部戰規司副司長、駐菲律賓武官，退役後轉任國防安全研究院副執行長。

國防院 空軍官校 菲律賓

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