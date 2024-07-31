中國扭曲聯大決議 黑熊學院：台灣需強化反制認知戰

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年會昨天通過決議，指中國扭曲聯大第2758號決議。黑熊學院今天表示，中國認知作戰的反制是民防重要一環，「只要有實力，中國共產黨就不能對你怎麼樣」。

對中政策跨國議會聯盟今年首度將年度峰會移師台北，今天舉行「公民社會市集」活動，台灣民主實驗室、黑熊學院、沃草、台灣經濟民主連合、無國界記者等公民團體出席與會。

弗里德里希諾曼自由基金會代理總監周民德（Rainer Adam）致詞時表示，他於1980年代戒嚴時期首次來台，當時從國際特赦組織就高雄事件的研究認識台灣。

周民德說，他見證了台灣從威權走到如今民主政府，民主的蓬勃仰賴公民的具體行動，說服大眾自由與人權值得大家努力爭取。

IPAC峰會昨天宣布台灣入會，並通過「針對聯大第2758號決議之典範決議」指出，聯大第2758號決議並不涉及台灣的政治地位，遺憾中國扭曲詮釋聯大決議，並與「一中原則」連結。

黑熊學院執行長朱福銘接受中央社訪問指出，中國認知作戰的反制也是民防重要一環，尤其多數人不清楚「一中原則」和「一中政策」的差別，針對學術圈、宮廟系統和一般民眾有不同論述方式。

朱福銘分享說，IPAC代表團樂見黑熊學院的認知作戰線下課程訓練了4萬人，加上線上課程達10萬人；中國對台認知作戰部隊約有7萬人，台灣則僅有數千人，這必須改善並強化。

「只要有實力，中國共產黨就不能對你怎麼樣」，朱福銘舉例，輝達執行長黃仁勳稱台灣為重要國家，中國僅要求他「補補課」；中國不攻台絕非出於善意，而是因為台灣有實力。

香港邊城青年助理研究員阿齊（Brooklyn Ting，化名）受訪表示，曾聽過有人說香港人是共諜，來台灣是要滲透台灣，但台灣人有此擔憂是因台灣持續遭到中國威脅以及干預。

阿齊說，IPAC決議顯示各國正聯合幫助台灣，有助增強台灣在國際間的信心，讓台灣更有信心幫助香港人。