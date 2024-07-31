強化國軍指管 台美簽署20億資通系統提升規劃
為整合升級國軍指管及情監偵系統數據鏈路，美國政府2月宣布「Link-16系統提升先期規劃」對台軍售案。根據政府電子採購網今天公告的決標資訊，國防部已與美國簽署「資通系統提升先期規劃」合約，決標金額為新台幣20億餘元。
美國政府於美東時間2月21日公告，將就總額7500萬美元的 「Link-16系統提升先期規劃」對台軍售案，進行「知會國會」程序。國防部當時表示，這次軍購案將請美方對整合國軍指管及情監偵系統數據鏈路升級，進行整體規劃及完成部分優先升級作業，以提升共同作戰圖像效能，建立軍事互通性。
根據政府電子採購網今天所公告的決標資訊，國防部駐美軍事代表團於近期於美國在台協會（AIT）簽署「資通系統提升先期規劃」標案，總金額為新台幣20億5844萬9130元，自今年7月8日執行至2026年12月31日。
根據公告資訊，這個標案是由國防部資通電軍指揮部主辦，履約地點則在新北市新店區、高雄市左營區。
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