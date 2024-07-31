強化國軍指管 台美簽署20億資通系統提升規劃

暑假好天氣，也是輕航機旅遊的旺季，輕航機算是最輕易入手翱翔天空快感的方式之一。不過多年來不少事故，天候、人為，甚至一些消費上的糾紛，也讓一些人對輕航機是望之卻步。這集部隊鍋邀請到飛行教官加菲來讓你了解夏季氣候對輕航機飛行的影響，甚至消費的細節，還有如何避免落入遊走灰色地帶的陷阱。

2024-07-31 12:27