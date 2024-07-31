審計部：自傷超越車禍 成軍人意外死亡首位

國軍的自我傷害案件層出不窮，審計部指出，軍人自傷的死亡人數從民國109年起逐漸攀升，至去年已經超越車禍，成為軍人意外死亡人數的首位。尤其今年1到5月的自傷死亡人數已經高達13人，比去年同期的6人增加1倍，凸顯國軍的自傷問題已經日益嚴重。

審計部112年度總決算報告指出，國軍近5個年度（108年度至112年度）意外傷損總人數共737人（死亡300人、受傷434人、失蹤3人），傷損態樣主要區分「車禍」、「自傷」、「操課及演訓」、「工作失慎」、和「行動失慎」等類型。其中車禍從108年度起呈現下降趨勢，但自傷死亡人數從109年度起逐步上升，112年度起超越車禍死亡人數，成為國軍死亡原因首位。

報告指出，國軍近5年自傷人數（含已遂及未遂）分別為40人、25人、33人、25人、35人合計158人，其中已遂97人，未遂61人。113年度到5月底止，自傷已達17人（已遂13人 未遂4人），相較112年同期的12人（已遂6人未遂6人），自傷案件和死亡人數都有陡升情形，已經與「國軍軍風紀維護實施規定」以營外車禍為防杜重點的趨勢有所不同。

報告分析自傷原因，女性以適應問題和精神疾患為主，男性以經濟問題為主。士兵以感情和環境適應問題較多，士官為經濟壓力問題較多，軍官自傷者則以工作壓力問題較多。

審計部同時指出，國軍旅級以上機關及部隊心衛中心暨三級地區心衛中心輔導人員編制人數465人，現有人員僅395人，陸海空軍、憲兵、通資電軍和國防部部本部的輔導比介於260：1到820：1之間，其中以空軍720：1和部本部820：1之間，心輔人員的負擔最重，且超出規定編配500：1甚多。

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