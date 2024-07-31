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海陸軍無人機 審計質疑運用效能有落差

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
陸軍採購的戰術型近程無人飛行載具，審計部質疑有情資平台畫面不流暢、操作反應延遲、訊號異常等情況。記者季相儒／攝影
陸軍採購的戰術型近程無人飛行載具，審計部質疑有情資平台畫面不流暢、操作反應延遲、訊號異常等情況。記者季相儒／攝影

軍方推動建立無人機偵蒐能力，海軍陸戰隊已經採購「紅雀二型」無人飛行載具，不過審計部在最新中央政府總決算審核報告中指出，紅雀二型缺乏目標定位功能、酬載之可光鏡頭及紅外線鏡頭無法同時使用和即時切換影像，不利目標判讀，導致實際運用效果和原規劃任務需求出現差異。另一方面，陸軍採購的「戰術型近程無人飛行載具」也被發現有情資平台畫面不流暢、無人機操作反應延遲、訊號異常等缺點。

審計部報告指出，海軍司令部為強化日、夜間情蒐能力，在105年度以4650萬元籌購5套紅雀二型無人飛行載具，每套含1組導控站、6架無人機和3架備份機，分別配賦陸戰旅、兩棲偵搜大隊和烏坵守備大隊等單位。

不過審計部發現，海軍紅雀二型無人機從105年接收使用至今多年，但受限於原開發技術限制，缺乏目標定位功能、酬載之可光鏡頭及紅外線鏡頭無法同時使用和即時切換影像，不利目標判讀，導致實際運用效果和原規劃任務需求出現差異。

審計部同時指出，海軍執行紅雀二型無人機基礎飛行訓練，是直接運用現役無人機執行訓練，無練習用機以供訓練之用，導致經常發生因學員操作經驗不足而毀損的狀況。

對於審計部提出的疑問，海軍司令部回覆已將目標定位、紅外線和可見光等作戰需求，以及模擬機功能和訓練機等項目，納入「紅雀三型」無人機的建案規劃。

另一方面，陸軍針對旅級以下作戰部隊的偵蒐能力，以7億7843萬元委託中科院生產50套「戰術型近程無人飛行載具」，到去（112）年8月為止已經接裝32套。審計部指出，經陸軍部隊實際運用發現，戰術型無人飛行載具偶有情資平台畫面不流暢、無人機操作反應延遲、訊號異常、炎熱天候降低實際可飛航時數等情況。

同時，陸軍無人機組還有25%組員未取得無人機操作手資格，其中50%為主管幹部，另有部分人員雖然已取得無人機資格，但複訓時數未達規定標準。

對於監察院提出的質疑，陸軍方面回應已定期檢討戰術型無人飛行載具的使用效益，裝備運用問題已請中科院協助改善。

海軍陸戰隊已運用紅雀二型無人機執行任務和訓練多年，審計部發現使用成效和規劃目標有落差。記者陳正興／攝影
海軍陸戰隊已運用紅雀二型無人機執行任務和訓練多年，審計部發現使用成效和規劃目標有落差。記者陳正興／攝影

海軍司令部 載具 陸軍

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