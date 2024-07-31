台東外海出現「銳鳶二型」測評？軍方：不做評論

台東外海代碼TU2702神秘飛行器今天再次現蹤，特別的是一架美軍RC-135W電偵機也非常靠近屏東外海上空，2架飛機同時接近，引起航空迷注意。軍事專家研判神秘飛行器可能是中科院升級版「銳鳶二型」。軍方表示，對於航空迷討論不做評論。

航空迷Jonathan說，早上10點多透過網路飛機追蹤平台Flightradar24，原本在追蹤一架從日本沖繩起飛的美軍RC-135W電偵機，但發現台東外海出現一架代碼TU2702神秘飛行器不斷繞行，就特別盯它，但奇怪的是2架飛機卻不斷接近，耐人尋味。

Jonathan說，TU2702就一直在太麻里和大武之間外海來回繞行，高度3千公尺左右，飛行速度近200公里，持續飛行超過1個多小時；而RC-135W電偵機從西南空域朝台灣南部飛來，靠近屏東外海上空時隨即關閉識別代碼。

軍事專家表示，依據航跡圖資料顯示研判這架TU2702神秘飛行器，可能就是中科院自製的「銳鳶」無人機升級版的「銳鳶二型」，去年底和今年3月就有民眾發現在空軍太麻里靶場現蹤，應該是中科院正進行一連串的測評；至於美軍電偵機，應是例行性偵巡任務。

但另有熟悉銳鳶無人機性能的軍方人士表示，銳鳶二型比起一型功能來的更強大，尤其在滯空時能長超過15小時，電子穩定度更穩定，偵蒐能力更好，未來面對中共機艦不斷騷擾形況下，軍方在追監能力將大幅提升。