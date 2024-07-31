奧運設膳食公寓 卓榮泰：牛肉麵、隱藏菜單助選手拚戰

巴黎奧運台灣團隊在當地選手村附近設置膳食公寓提供台灣味。行政院長卓榮泰今天說，除了紅燒牛肉麵、小籠包、茶葉蛋助選手拚戰，還有鹹酥雞等隱藏菜單。

巴黎奧運7月26日至8月11日舉行，卓榮泰今天透過臉書表示，為了讓代表團選手，在比賽期間也能吃到家鄉味，體育署、國家運動訓練中心以及國家運動科學中心共同規劃，在選手村附近設置膳食公寓。

卓榮泰說，選手不但能吃到紅燒牛肉麵、香菇滷肉燥飯、小籠包、排骨酥湯，膳食公寓團隊也在巴黎當地採購生鮮葉菜及製作茶葉蛋，讓台灣英雄吃得飽且營養均衡，才有氣力上場拚戰，且等選手賽程結束後，若經過教練跟營養師同意，還能吃到鹹酥雞、QQ球等隱藏菜單。

卓榮泰表示，感謝所有隨團出賽的廚師、營養師等後勤團隊專業支援，讓選手可以專注發揮。

卓榮泰也提到，今天下午3時起，台灣選手陸續在射擊、拳擊、羽球、桌球等項目出賽，爭取最好的表現，也請民眾繼續為選手加油打氣。