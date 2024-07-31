快訊

日銀宣布升息！到2026年每月購債額砍半 日圓劇烈波動

LINE免費貼圖3款來了！酷暑必用「這什麼天氣」 加碼貓狗隱藏版

辦演唱會來不及？蔣萬安：10月在大巨蛋舉辦國慶晚會

奧運設膳食公寓 卓榮泰：牛肉麵、隱藏菜單助選手拚戰

中央社／ 台北31日電

巴黎奧運台灣團隊在當地選手村附近設置膳食公寓提供台灣味。行政院長卓榮泰今天說，除了紅燒牛肉麵、小籠包、茶葉蛋助選手拚戰，還有鹹酥雞等隱藏菜單。

巴黎奧運7月26日至8月11日舉行，卓榮泰今天透過臉書表示，為了讓代表團選手，在比賽期間也能吃到家鄉味，體育署、國家運動訓練中心以及國家運動科學中心共同規劃，在選手村附近設置膳食公寓。

卓榮泰說，選手不但能吃到紅燒牛肉麵、香菇滷肉燥飯、小籠包、排骨酥湯，膳食公寓團隊也在巴黎當地採購生鮮葉菜及製作茶葉蛋，讓台灣英雄吃得飽且營養均衡，才有氣力上場拚戰，且等選手賽程結束後，若經過教練跟營養師同意，還能吃到鹹酥雞、QQ球等隱藏菜單。

卓榮泰表示，感謝所有隨團出賽的廚師、營養師等後勤團隊專業支援，讓選手可以專注發揮。

卓榮泰也提到，今天下午3時起，台灣選手陸續在射擊、拳擊、羽球、桌球等項目出賽，爭取最好的表現，也請民眾繼續為選手加油打氣。

卓榮泰 巴黎奧運 茶葉蛋

延伸閱讀

卓榮泰主持總預算審核會議 社福列首位、公建增幅最高

傳卓榮泰借抽水機？綠譏盧秀燕作秀 中市府還原真相

花蓮秀林鄉長哭訴「苦不堪言」 卓揆：欠花蓮鄉親安全的路

雲林6萬公頃農田泡水「幾乎全軍覆沒」 民代不分藍綠向卓榮泰請命

相關新聞

中共35機艦四面繞台 明發射火箭飛越我防空識別區

軍方公布最新中共解放軍台海周邊海空動態，從昨天到今天共計35架、艘次中共機艦繞台。其中20架共機跨越海峽中線在台海北部、...

台東外海出現「銳鳶二型」測評？軍方：不做評論

台東外海代碼TU2702神秘飛行器今天再次現蹤，特別的是一架美軍RC-135W電偵機也非常靠近屏東外海上空，2架飛機同時...

部隊鍋 EP178｜暑假玩輕航機 怎樣選擇才能玩得安全？

暑假好天氣，也是輕航機旅遊的旺季，輕航機算是最輕易入手翱翔天空快感的方式之一。不過多年來不少事故，天候、人為，甚至一些消費上的糾紛，也讓一些人對輕航機是望之卻步。這集部隊鍋邀請到飛行教官加菲來讓你了解夏季氣候對輕航機飛行的影響，甚至消費的細節，還有如何避免落入遊走灰色地帶的陷阱。

海陸軍無人機 審計質疑運用效能有落差

軍方推動建立無人機偵蒐能力，海軍陸戰隊已經採購「紅雀二型」無人飛行載具，不過審計部在最新中央政府總決算審核報告中指出，紅...

海上疏泊區／從張鳳強案看東岸疏泊區名存實亡 戰時美日能援我海軍？

張鳳強是台灣海軍少數作戰部門出身將領，2012年張鳳強指揮艦隊率艦駛出防空識別區，通過與那國島鄰接區水域，藉以躲避攻擊艦隊偵知，卻引發爭議。 面對共軍在台灣東岸海域採取的壓迫作為，海軍疏泊區如何因應調整，尚未可知，但張鳳強當年遠海機動至與那國島海域的舉措，引起反思。...

海上疏泊區／漢光演習海軍面臨無處可去 應調整東岸遠海疏泊區戰術

中共威脅東台灣，台灣海軍艦隊漢光40號演習時演練機動出海至疏泊區，甚至要到東部遠海保存戰力，伺機反擊。但近年中共海空遠程投射能力增加，海空兵力常態至台灣東部海空域活動，海軍的疏泊區在戰術操作上須調整。 中華戰略前瞻協會研究員揭仲說，台灣海軍應付共軍對疏泊區的威脅，缺乏有效措施；要挽回這種劣勢，有幾種作法。這篇文章告訴你，除了採購反潛直升機之外，還有哪些你應該知道的答案。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。