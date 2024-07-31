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中共35機艦四面繞台 明發射火箭飛越我防空識別區

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
圖為中國6月在西昌衛星發射中心用長征二號丙運載火箭成功發射中法天文衛星。中新社 中國新聞社
圖為中國6月在西昌衛星發射中心用長征二號丙運載火箭成功發射中法天文衛星。中新社 中國新聞社

軍方公布最新中共解放軍台海周邊海空動態，從昨天到今天共計35架、艘次中共機艦繞台。其中20架共機跨越海峽中線在台海北部、中部、西南與東部空域活動。國防部重申，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部公布最新中共解放軍台海周邊海空域動態，從昨（30）日清晨到今（31）日清晨6時為止，共計偵獲共機25架次、共艦10艘次持續在台海周邊活動，其中20架次共機跨越海峽中線在北部、中部、西南和東部空域活動。

根據軍方公布的航跡圖，從昨天到今天為止，有14架次共軍主、輔戰機、直升機及無人機於台海中線邊緣沿線活動，其中9架次曾跨越中線，分別接近至基隆西北方約65浬以及鵝鑾鼻西北方約86浬。

另外，昨天上半天有4架中共戰機在台灣北面空域活動，最接近台灣時距離基隆北方約52浬。同時有中共主、輔戰機和無人機計6架次在西南空域活動，最近距離鵝鑾鼻西南約72浬。此外，昨天上午8時到下午2時間，在台灣東部外海也偵獲疑似來自中共軍艦起飛的直升機在東部外海活動，距鵝鑾鼻東北方約143浬。

國防部同時預告，明天8月1日中共將從西昌衛星發射中心，向西太平洋方向發射載運火箭，預計通過我防空識別區上空，提醒民眾注意。

國防部預告，8月1日中共將從西昌衛星發射中心，向西太平洋方向發射載運火箭，預計通過我防空識別區上空。圖／國防部提供
國防部預告，8月1日中共將從西昌衛星發射中心，向西太平洋方向發射載運火箭，預計通過我防空識別區上空。圖／國防部提供
國防部公布最新中共解放軍台海周邊海空域動態，從昨天到今天清晨6點為止，共計偵獲共機25架次、共艦10艘次持續在台海周邊活動。圖／國防部提供
國防部公布最新中共解放軍台海周邊海空域動態，從昨天到今天清晨6點為止，共計偵獲共機25架次、共艦10艘次持續在台海周邊活動。圖／國防部提供

中共 共軍 台海 國防部

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