陸船案取共識 金門縣府：期待兩岸持續善意循環

0214金門快艇案，兩岸代表今天協商取得共識，縣府指出，兩岸最後能共同展現善意、尋找共識，給予祝福與肯定，期待兩岸持續讓善意循環、正能量堆疊，縣府願作為和平橋梁。

今年2月14日金門快艇案，一艘中國大陸船隻越界闖入金門海域遭海巡人員追緝，拒檢後翻覆釀2死。兩岸數度協商未有結果，雙方代表今天上午在金門金湖飯店重啟協商，會後均表達已達成共識，但細節不便對外透露，洽談氣氛非常良好。

海巡署長張忠龍之後前往殯儀館參加罹難者公祭致哀，並再度為了未錄影蒐證致歉，隨後又特地前往金門浯島城隍廟祈求，希望亡者安息，魂歸故里，也祈求金門鄉親父老闔家平安健康，金門海巡人員工作順遂，平安吉祥。

對此，金門縣政府中午發布新聞稿回應，作為0214金門快艇案不幸事件發生地點的地方政府，縣府對於維持促進協助兩岸關係穩定，有著責無旁貸態度。縣長陳福海第一時間即表達遺憾與不捨，並責成縣府團隊全力支持及提供行政協助，持續與兩岸有關單位保持聯繫，確實掌握事件發展。

縣府指出，在兩岸當局多次協商過程中，陳福海除利用適當時機向兩岸有關單位提供建議與後援，對於暫時冰存於金門縣殯儀館2具罹難者遺體，也定期前往上香致意，彰顯縣府重視人道精神與珍惜兩岸情緣立場。

縣府表示，金門在兩岸發展特殊區位，長期扮演「連結兩岸」角色與功能，藉由善款捐贈，事務性協助，展現金門民間對於罹難者關懷，以及金門鄉親對兩岸人民互動最真誠、最真實的一面。

陳福海也對於兩岸有關當局在此事件最後能共同展現善意、尋找共識，給予祝福與肯定，期待事件能圓滿落幕，更盼兩岸持續讓善意循環、正能量堆疊，縣府作為地方政府願做和平橋梁，讓和平光芒持續映照在兩岸間。