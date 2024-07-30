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嘉義空軍基地8月10日開放 海鷗首度操演戰場搜救

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
空軍嘉義基地８月１０日開放民眾參觀，當天除雷虎小組及空軍主力戰機性能展示外，將展出２７項空地武器裝備。記者李人岳／攝影
空軍嘉義基地８月１０日開放民眾參觀，當天除雷虎小組及空軍主力戰機性能展示外，將展出２７項空地武器裝備。記者李人岳／攝影

軍方將於8月10日在嘉義空軍基地舉辦今年唯一一場營區開放活動，除了雷虎小組特技表演和3種主力戰機單機性能展示之外，空軍救護隊也將首度操演戰場搜救科目。軍方從今年起將營區開放場次縮減為一年1場，國防部表示，考量敵情威脅以及國軍戰訓任務，爾後將每3年由各軍種會輪辦一次。

空軍第4聯隊聯隊長楊全文少將表示，今年嘉義基地營區開放活動，動態內容包含雷虎特技小組操演、3型主力戰機單機性能展示、F-16AM/BM戰機編隊衝場和空軍救護隊UH-60M直升機演練戰場搜救科目。

地面靜態裝備陳展則將展出F-16、IDF經國號、幻象2000-5型戰機，UH-60M直升機、S-70直升機、EC-225型直升機、P-3C反潛機、C-130H運輸機、E-2K空中預警機、AT-3噴射教練機、T-34C螺旋槳教練機、BH-1900查核機、AJT勇鷹教練機，還有陸軍的AH-1W、AH-64E型攻擊直升機，中科院的銳鳶無人飛行載具。

陸用裝備則有愛國者PAC-3型防空飛彈、T82式20公厘機砲、車載天劍一型防空飛彈、35公厘快砲、麻雀防空飛彈，以及陸軍的M60A3型戰車、雲豹8輪裝甲車、M110型203公厘自走砲、M109型155公厘自走砲、通信指管車、多功能工兵車。空用裝備加上陸用裝備總計共27項。

楊全文指出，8月10日從上午7點起開放民眾入場，當天將在嘉義火車站、高鐵站2號出口、港坪運動公園、南靖糖廠和北回太陽館設有5處接駁站點，接駁站周圍及小汪牛肉麵店後方空地將設有6處停車場。

另外基地內首度辦理開放線上預約停車，經過先前2波預約後，最後剩下31日開放申請500個停車位，8月10日當天上午7點以後以高乘載方式入營。當天中午12點以後再視營區內車位狀況開放現場排隊入營停放。

軍方從今年起將營區開放場次由「每年3場，各軍種都會舉辦」縮減為一年1場，由軍種輪流主辦。大幅縮減開放場次甚至傳出「如果錯過今年，將再等5年才有空軍基地開放」的傳聞。訓次室聯合戰力訓練處處長戴建有少將說明，主要是考量敵情威脅，國軍推動戰訓任務需要，從今年起每一年都只會舉辦一場營區開放，整合三軍武器裝備實施展示。

戴建有說，今年開始由空軍主辦，明年則由海軍、後年為陸軍，也就是每3年各軍種會輪辦一次，雖然是軍種主辦，但三軍的裝備都會一同列入參展。

空軍嘉義基地８月１０日開放民眾參觀，當天除主力戰機性能展示外，海鷗部隊ＵＨ－６０Ｍ直升機將首度演練戰場搜救科目。記者李人岳／攝影
空軍嘉義基地８月１０日開放民眾參觀，當天除主力戰機性能展示外，海鷗部隊ＵＨ－６０Ｍ直升機將首度演練戰場搜救科目。記者李人岳／攝影

戰機 直升機 空軍

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