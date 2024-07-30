陸船事件學者稱陸態度軟化對台不是特例 管碧玲低調：先顧大局
0214陸船事件今天在金門簽署協議，懸宕166天，我方、陸方暫時放下歧見，讓2名罹難漁民能入土為安。中山大學中國與亞太區域研究所所長、國策研究院副院長郭育仁觀察，中國大陸近期對許多議題態度軟化，「對台灣不是特例」，海委會、海巡署、紅十字會、金門縣府等單位花不少心力想解決問題，加上農曆7月將至，罹難者家屬希望早日帶親人回家，種種內外條件俱足，才能水到渠成有了共識。
郭育仁說，就他了解，管碧玲今年6月曾到金門為2名罹難船員上香，展現誠意，之前外界認為管碧玲對此展現的態度較「鷹派」，因為此事攤開來看，海巡人員執法沒明顯過失、過當，因為沒有全程錄影，被質疑有瑕疵，但從雷達航跡圖來看，應該沒有惡意衝撞的故意，管碧玲身為海巡人員的長官，自然必須挺同仁執法，才會展現較堅定態度。
郭育仁觀察，中國大陸近期處理涉外議題，包含對菲律賓、莫斯科、北韓等，態度都有軟化，「對台灣不是特例」。
「此事真的拖太久了！」郭育仁說，0214陸船事件第一回合談判過程雙方兵疲馬困，快失去耐性，3月5日家屬負氣離開金門，如今能有轉折，就他了解，確實有許多人在檯面下奔走、出力，政府或民間都有，加上雙方政府態度軟化，逐漸降低敵意，也堆疊善意。
今天雙方簽署共識協議、到殯儀館舉行公祭等過程，一切都是按事前推敲好的「劇本」走。郭育仁說，海巡署長對執法過程沒有錄影致歉，承認有執法瑕疵而不是過失，給死者家屬150萬人民幣撫慰金，而不是賠償金，雙方採取擱置爭議的對策，彼此找到下台階。
管碧玲今天沒有現身金門，在正式談判簽署協商前，我方、陸方都相當克制，低調，對於記者詢問，管碧玲用文字訊息回覆「等事過境遷再聊，目前先顧大局」，要確保一切穩妥進行，別再生波瀾。
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