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陸船事件學者稱陸態度軟化對台不是特例 管碧玲低調：先顧大局

聯合報／ 記者王慧瑛李成蔭／新北即時報導
我方海巡署副署長謝慶欽（左）、陸方代表泉州市台港澳辦副主任李朝暉等人在今天在金門簽署協商共識，一行人步出會議室，神色輕鬆多。記者蔡家蓁／攝影
我方海巡署副署長謝慶欽（左）、陸方代表泉州市台港澳辦副主任李朝暉等人在今天在金門簽署協商共識，一行人步出會議室，神色輕鬆多。記者蔡家蓁／攝影

0214陸船事件今天在金門簽署協議，懸宕166天，我方、陸方暫時放下歧見，讓2名罹難漁民能入土為安。中山大學中國與亞太區域研究所所長、國策研究院副院長郭育仁觀察，中國大陸近期對許多議題態度軟化，「對台灣不是特例」，海委會、海巡署、紅十字會、金門縣府等單位花不少心力想解決問題，加上農曆7月將至，罹難者家屬希望早日帶親人回家，種種內外條件俱足，才能水到渠成有了共識。

郭育仁說，就他了解，管碧玲今年6月曾到金門為2名罹難船員上香，展現誠意，之前外界認為管碧玲對此展現的態度較「鷹派」，因為此事攤開來看，海巡人員執法沒明顯過失、過當，因為沒有全程錄影，被質疑有瑕疵，但從雷達航跡圖來看，應該沒有惡意衝撞的故意，管碧玲身為海巡人員的長官，自然必須挺同仁執法，才會展現較堅定態度。

郭育仁觀察，中國大陸近期處理涉外議題，包含對菲律賓、莫斯科、北韓等，態度都有軟化，「對台灣不是特例」。

「此事真的拖太久了！」郭育仁說，0214陸船事件第一回合談判過程雙方兵疲馬困，快失去耐性，3月5日家屬負氣離開金門，如今能有轉折，就他了解，確實有許多人在檯面下奔走、出力，政府或民間都有，加上雙方政府態度軟化，逐漸降低敵意，也堆疊善意。

今天雙方簽署共識協議、到殯儀館舉行公祭等過程，一切都是按事前推敲好的「劇本」走。郭育仁說，海巡署長對執法過程沒有錄影致歉，承認有執法瑕疵而不是過失，給死者家屬150萬人民幣撫慰金，而不是賠償金，雙方採取擱置爭議的對策，彼此找到下台階。

管碧玲今天沒有現身金門，在正式談判簽署協商前，我方、陸方都相當克制，低調，對於記者詢問，管碧玲用文字訊息回覆「等事過境遷再聊，目前先顧大局」，要確保一切穩妥進行，別再生波瀾。

我方海巡署副署長謝慶欽（左）、陸方代表泉州市台港澳辦副主任李朝暉等人在今天在金門簽署協商共識，一行人步出會議室，神色輕鬆許多。記者蔡家蓁／攝影
我方海巡署副署長謝慶欽（左）、陸方代表泉州市台港澳辦副主任李朝暉等人在今天在金門簽署協商共識，一行人步出會議室，神色輕鬆許多。記者蔡家蓁／攝影
我方海巡署副署長謝慶欽（左）、陸方代表泉州市台港澳辦副主任李朝暉等人在今天在金門簽署協商共識，一行人步出會議室，神色輕鬆許多。記者蔡家蓁／攝影
我方海巡署副署長謝慶欽（左）、陸方代表泉州市台港澳辦副主任李朝暉等人在今天在金門簽署協商共識，一行人步出會議室，神色輕鬆許多。記者蔡家蓁／攝影

海巡署 管碧玲 金門

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