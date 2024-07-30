陸漁船翻覆案達共識 大進滿88號船東嘆沒中央消息
大陸1艘無船名、無船舶證書，以及無船籍港口登記的「三無」漁船，在金門躲避海巡隊查緝翻覆造成2死事件，歷經166天，經兩岸協商今天終於有眉目；澎湖籍大進滿88號漁船被大陸扣押，船東許國文今天抱怨，「到現在都沒中央（指我方政府）的消息，也沒通知」。
金門大陸漁船2死事件，今天簽署協商共識後，許國文也感嘆說，「看那邊（大陸）能不能處理，解決大進滿88號的事」。
「那邊（指陸方）咱無法度去講。」許國文很是無奈，說大進滿被扣以後，到現在都沒有中央（指我方）的消息，也都沒接到中央的通知，只能看澎湖兩岸交流協會理事長陳雙全幫忙。
陳雙全也說，「中央（指我方）一通電話也沒有，船東只能等待陸方放行通知」。
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